Naples débarque à Nantes pour s’offrir Tati

Auteur d’une saison prometteuse en Ligue 1 en 2025-2026, Tylel Tati a tapé dans l’oeil de plusieurs gros clubs européens. Naples est sur les rangs pour s’offrir le défenseur nantais de 18 ans.

Du haut de ses 18 ans, Tylel Tati s’est fait un nom à travers l’Europe la saison passée en enchaînant les titularisations au FC Nantes. Malgré les difficultés du club de Loire-Atlantique, le natif de Champigny-sur-Marne a pu étaler toutes ses qualités au grand public. Ce n’est pas un hasard si son nom a été associé à des clubs tels que le Paris Saint-Germain ou encore à Barcelone il y a tout juste un an lors du mois de janvier 2025.

Naples en pince pour Tylel Tati

Un an plus tard, la cote de Tylel Tati a un peu baissé avec la relégation de Nantes en Ligue 2 et alors que le jeune défenseur des Canaris s’est blessé en début de saison. Cela étant, Tylel Tati reste convoité par certaines grosses cylindrées européennes. Gianluca Di Marzio révèle que Naples a notamment coché le nom de l’international U19 de l’équipe de France pour renforcer sa défense centrale.

En difficulté depuis le début de la saison avec une 10e place en Série A, l’équipe de Massimiliano Allegri va devoir se renforcer, que ce soit cet hiver mais aussi l’été prochain. Dans cette optique, des jeunes joueurs à fort potentiel sont ciblés par le Napoli et Tylel Tati entre dans cette politique de recrutement. La question est maintenant de savoir si Nantes acceptera de se séparer de son jeune défenseur en cours de saison.

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Ce ne serait certainement pas l’idée du siècle alors que le maintien de Nantes en Ligue 2 est loin d’être assuré avec une décevante 14e place au bout de 12 journées. Pour l’état-major nantais, un transfert de Tylel Tati sera sans doute plus envisageable l’été prochain. Pour ce qui est du prix à payer pour recruter le défenseur de 18 ans, la somme de 15 millions d’euros est régulièrement évoquée et correspond à sa valeur marchande selon Transfermarkt.