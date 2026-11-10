EdF : Forfait, Tchouaméni ne sera pas remplacé
Lire aussi
Fil Info
Derniers commentaires
"Tout le monde connaît le vainqueur dès la première journée"... "Le PSG avec le Qatar a tué l'intérêt du championnat"... Le PSG a gagné le titre de Champion de France 13 fois ces 15 dernières années (depuis que le Qatar est là). Aucun intérêt à regarder la L1, on connaît déjà le vainqueur. Le PSG a tué l'intérêt de la L1... Le Bayern Munich a gagné le titre de Champion d'Allemagne 13 fois ces 15 dernières années. Aucun intérêt à regarder la Bundesliga, on connaît déjà le vainqueur. Le Bayern a tué l'intérêt de la Bundesliga... Ah non merde, personne ne dit ça en Allemagne ni ailleurs. Le Barça et le Real se partagent le titre de Champion d'Espagne. Aucun intérêt à regarder la Liga, on sait que c'est soit le Barça, soit le Real, ces deux clubs ont tué l'intérêt de la Liga... Zut, on me dit que personne ne dit ça en Espagne ou ailleurs. On ne voit ça qu'en France grâce à nos haters.
Ok mon triso33😂
T'inquiète le tiens n'est pas sorti d'affaire
A Lens ils vont chercher les fonds de tiroir. il était évident que Sage allait refuser.
C'est n'importe quoi, c'est un article de parisien qui veut faire des fake news. Dans tous les cas, kongdobia son contrat fini en juin et avec la vente en fin de saison du danois et CJ Egan-Riley ça sera bon.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13