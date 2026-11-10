EdF : Forfait, Tchouaméni ne sera pas remplacé

L’équipe de France a confirmé dans un communiqué officiel le forfait d’Aurélien Tchouaméni pour les matchs contre l’Italie et la Turquie en Ligue des Nations.

Le milieu de terrain du Real Madrid est touché à l’adducteur et le staff de l’équipe de France a donc autorisé son retour en club pour se faire soigner. « Aurélien Tchouameni souffre de l’adducteur droit. Après avoir échangé avec les médecins du Real Madrid, le staff médical des Bleus, en accord avec le joueur, a décidé de le remettre à disposition de son club. Il ne sera pas remplacé » écrit l’équipe de France sur son compte X.

Après avoir convoqué Saël Kumbedi et Junior Kroupi pour compenser les blessures de Pierre Kalulu et de Marcus Thuram, Zinedine Zidane ne fera pas appel à un nouveau joueur pour ce rassemblement. Ils ne seront donc que cinq milieux de terrain durant ce rassemblement du mois de novembre : Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot et Warren Zaïre-Emery.