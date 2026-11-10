Le héros du Barça au PSG pour 120 ME, Luis Enrique valide

Héros du Barça avec un doublé contre l’Atlético de Madrid dimanche en Liga, Fermin Lopez ne laisse pas indifférent Luis Enrique. L’entraîneur du PSG est intéressé par une signature du milieu offensif espagnol.

Confronté aux pépins réguliers d’Ousmane Dembélé et à la longue absence de Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain pourrait recruter l’hiver prochain. Des profils différents sont étudiés par le club de la capitale, qui pourrait faire venir un pur ailier ou un milieu offensif plus polyvalent. Si la seconde option était retenue, le double champion d’Europe en titre ne s’interdit pas de foncer sur Fermin Lopez. Selon les informations d’El Nacional, le PSG apprécie beaucoup le profil du milieu offensif du FC Barcelone , auteur d’un doublé salvateur contre l’Atlético de Madrid dimanche soir en Liga (1-2).

Déjà auteur de 8 buts et de 7 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Fermin Lopez a un grand partisan au sein du Paris Saint-Germain selon le média et non des moindres : Luis Enrique. L’entraîneur espagnol de 56 ans observe depuis plusieurs mois les performances du joueur formé à Barcelone et semble prêt à jeter toutes ses forces dans la bataille pour le faire venir, dès cet hiver ou plus probablement l’été prochain. Seul problème : le prix colossal réclamé par l’actuel leader de la Liga.

Luis Enrique rêve de Fermin au PSG

Selon la source, Barcelone attend au moins 120 millions d’euros pour Fermin Lopez, sous contrat jusqu’en juin 2031 et dont la valeur est estimée à 110 millions d’euros par Transfermarkt. La forte concurrence anglaise place en plus le Barça en situation de force car outre le PSG, des clubs tels que Chelsea et Manchester United s’intéressent eux aussi à Fermin Lopez depuis l’été dernier. La mission du Paris SG s’annonce donc complexe et peut-être même impossible pour cet hiver. Mais à moyen terme, le club parisien espère tout de même avoir sa carte à jouer pour faire venir le polyvalent et très efficace Fermin Lopez dans la capitale française.