OL : Une recrue hivernale déjà écartée ?

Brillant en Europa League en décrochant la première place de la phase régulière, l’OL s’avance comme un vrai favori dans cette compétition. Paulo Fonseca va néanmoins devoir effectuer des choix forts en Europe.

Avec sept victoires et une seule défaite lors de la phase régulière, l’Olympique Lyonnais a brillé en Europa League durant cette première partie de saison. Premier du classement, le club rhodanien s’avance comme un vrai favori à la victoire finale, un objectif assumé pour Paulo Fonseca et la direction lyonnaise, qui rêve de ramener un trophée européen dans le Rhône.

Directement qualifié pour les 8es de finale, l’OL s’est évité un barrage en terminant dans le top 8, une très bonne nouvelle pour l’entraîneur portugais, qui faisait part de ses inquiétudes cette semaine quant à l’enchaînement des matchs et aux pépins physiques de plusieurs joueurs importants (Tolisso, Sulc, Tagliafico, Abner). Dans son édition du jour, Le Progrès évoque justement la suite de la campagne européenne de l’Olympique Lyonnais, et une question cruciale va bientôt se poser pour le staff rhodanien.

Le quotidien régional rappelle que Paulo Fonseca va avoir la possibilité de modifier sa liste de joueurs inscrits pour l’Europa League… avec quelques contraintes importantes. Seulement trois joueurs vont pouvoir être ajoutés à la liste de la première phase. Et même si certains joueurs tels que Barisic ou Satriano sont partis, ce chiffre de trois est immuable. Or, cinq joueurs non-inscrits lors de la première phase postulent pour être intégrés à cette liste : Hans Hateboer, arrivé en octobre, Rachid Ghezzal, enregistré par l’UEFA puis désinscrit après son arrivée tardive cet été, Ernest Nuamah, blessé de longue date et bien sûr Endrick et Noah Nartey, recrutés en janvier.

Paulo Fonseca va devoir trancher