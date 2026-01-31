ICONSPORT_279529_0167

OM : Mathys Tel à Marseille, contact établi

OM31 janv. , 9:20
parCorentin Facy
0
L’OM est à l’affût d’une opportunité en attaque après les départs de Neal Maupay et de Robinio Vaz. Le profil de Mathys Tel plaît beaucoup à l’état-major phocéen, qui a contacté le buteur de Tottenham.
Actif dans le sens des arrivées avec les signatures de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri, l’Olympique de Marseille profite également de ce mois de janvier pour dégraisser. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont bouclé les départs de Ruben Blanco, Pol Lirola et Neal Maupay chez les indésirables. Ils ont également réalisé de jolies ventes avec les transferts de Robinio Vaz à l’AS Roma pour 25 millions d’euros et de Darryl Bakola à Sassuolo pour plus de 10 millions d’euros bonus compris.

L'OM a tenté sa chance pour Tel

De quoi offrir un peu de latitude aux dirigeants de l’OM pour réaliser un dernier coup sur ce marché des transferts. Cela pourrait concerner le secteur offensif. Les départs de Maupay et de Vaz offrent moins de solutions à Roberto De Zerbi au poste de numéro neuf, avec uniquement Aubameyang et Gouiri pour terminer la saison. C’est ainsi que selon les informations de RMC, l’Olympique de Marseille fait partie des clubs qui, comme Monaco, Lille et le Paris FC, ont tenté leur chance dans le dossier Mathys Tel.
Les dirigeants olympiens ont contacté l’entourage du joueur ainsi que la direction de Tottenham pour prendre la température. Rome, le Genoa, Sunderland, la Real Sociedad, Francfort et même l’Atlético de Madrid ont également tenté le coup. Tous les clubs ont néanmoins reçu la même réponse de Tottenham : pas question pour les Spurs de se séparer de l’ancien attaquant du Stade Rennais, malgré ses velléités de départ.

Lire aussi

Lille : Olivier Létang s'attaque à Mathys Tel !Lille : Olivier Létang s'attaque à Mathys Tel !
Agacé de ne pas avoir été inscrit sur la liste pour disputer la Ligue des Champions, Mathys Tel a été convaincu par son entraîneur Thomas Frank de rester à Londres. L’entraîneur danois lui a promis de lui offrir plus de temps de jeu et a joint la parole aux actes en le faisant démarrer contre Sunderland, Bournemouth et West Ham au mois de janvier en Premier League. De quoi convaincre Mathys Tel de rester chez les Spurs jusqu’à la fin de la saison. Dommage pour l’OM, qui aurait aimé récupérer le prometteur international espoirs français en prêt afin de compléter son escouade offensive pour la deuxième partie de la saison.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_283588_0140
OM

OM : Larqué sait pourquoi De Zerbi n'a pas été viré

officiel mamadou sarr signe a chelsea jackpot pour strasbourg iconsport 259811 0368 394011
RCSA

Chelsea prépare encore un sale coup à Strasbourg

ICONSPORT_186591_0112 (1)
OL

L’OL se vante de son incroyable exploit au mercato

ICONSPORT_280325_0194
Paris FC

Mercato : Une star italienne débarque à Paris

Fil Info

31 janv. , 11:00
OM : Larqué sait pourquoi De Zerbi n'a pas été viré
31 janv. , 10:30
Chelsea prépare encore un sale coup à Strasbourg
31 janv. , 10:00
L’OL se vante de son incroyable exploit au mercato
31 janv. , 9:40
Mercato : Une star italienne débarque à Paris
31 janv. , 9:30
SCO : Sidiki Chérif va signer à Fenerbahçe pour 25 millions d'euros
31 janv. , 9:00
L'ASSE fait le ménage, deux départs imminents
31 janv. , 8:40
Bouaddi au PSG, ça part dans tous les sens
31 janv. , 8:20
OL : Une recrue hivernale déjà écartée ?

Derniers commentaires

L’OL se vante de son incroyable exploit au mercato

Clairement. Même s'il y aurait de quoi!

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

Vous êtes combien dans ta tête? ^^

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

On a qu'à faire comme avec Rachon. Il n'est payé que quand il joue et en fonction de ses performances ^^ Non mais vous êtes sérieux, sincèrement ?! Il touche 8 millions par MOIS. Et il diviserait son salaire par 40 (dans le meilleur des cas) pour revenir? Vous le prenez pour un compagnon d'Emmaus? Comment peut-on croire ne serait-ce qu'une seconde à une telle rumeur? Ça doit être l'effet Endrick, mais c'est juste incomparable. En tout cas, ça monte à la tête de certains apparemment.

OL : Une recrue hivernale déjà écartée ?

Guezzal, à part jouer les super nanny, il ne sert à rien. Donc la question ne se pose même pas. Si Dallinga vient, il sera le dernier inscrit.

OM : Benatia sur le départ, il lâche Longoria !

La Trubintada n'a toujours pas cicatrisé 🤣🤣🐐🐐🐐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading