OM : Mathys Tel à Marseille, contact établi

L’OM est à l’affût d’une opportunité en attaque après les départs de Neal Maupay et de Robinio Vaz. Le profil de Mathys Tel plaît beaucoup à l’état-major phocéen, qui a contacté le buteur de Tottenham.

Actif dans le sens des arrivées avec les signatures de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri, l’Olympique de Marseille profite également de ce mois de janvier pour dégraisser. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont bouclé les départs de Ruben Blanco, Pol Lirola et Neal Maupay chez les indésirables. Ils ont également réalisé de jolies ventes avec les transferts de Robinio Vaz à l’AS Roma pour 25 millions d’euros et de Darryl Bakola à Sassuolo pour plus de 10 millions d’euros bonus compris.

L'OM a tenté sa chance pour Tel

De quoi offrir un peu de latitude aux dirigeants de l’OM pour réaliser un dernier coup sur ce marché des transferts. Cela pourrait concerner le secteur offensif. Les départs de Maupay et de Vaz offrent moins de solutions à Roberto De Zerbi au poste de numéro neuf, avec uniquement Aubameyang et Gouiri pour terminer la saison. C’est ainsi que selon les informations de RMC, l’Olympique de Marseille fait partie des clubs qui, comme Monaco, Lille et le Paris FC , ont tenté leur chance dans le dossier Mathys Tel.

Les dirigeants olympiens ont contacté l’entourage du joueur ainsi que la direction de Tottenham pour prendre la température. Rome, le Genoa, Sunderland, la Real Sociedad, Francfort et même l’Atlético de Madrid ont également tenté le coup. Tous les clubs ont néanmoins reçu la même réponse de Tottenham : pas question pour les Spurs de se séparer de l’ancien attaquant du Stade Rennais, malgré ses velléités de départ.

Agacé de ne pas avoir été inscrit sur la liste pour disputer la Ligue des Champions, Mathys Tel a été convaincu par son entraîneur Thomas Frank de rester à Londres. L’entraîneur danois lui a promis de lui offrir plus de temps de jeu et a joint la parole aux actes en le faisant démarrer contre Sunderland, Bournemouth et West Ham au mois de janvier en Premier League. De quoi convaincre Mathys Tel de rester chez les Spurs jusqu’à la fin de la saison. Dommage pour l’OM, qui aurait aimé récupérer le prometteur international espoirs français en prêt afin de compléter son escouade offensive pour la deuxième partie de la saison.