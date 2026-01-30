ICONSPORT_278345_0038

Il refuse deux offres pour signer à l’OL

OL30 janv. , 19:20
parGuillaume Conte
5
L'OL a trouvé le parfait avant-centre pour faire plaisir à Paulo Fonseca en fin de mercato. Cela tombe bien, Thijs Dallinga souhaite absolument signer à Lyon.
Endrick cartonne à chaque match, le jeune Rémi Himbert saisit sa chance, Malick Fofana et Ernest Nuamah vont revenir, Pavel Sulc est toujours aussi efficace, l’Olympique Lyonnais a de quoi voir venir sur le plan offensif pour la deuxième partie de saison. Mais cela ne suffit pas à Paulo Fonseca, qui rêve de voir son équipe se renforcer avec le recrutement d’un vrai avant-centre capable de peser sur les défenses et de libérer des espaces.

Dallinga, l'OL le fait rêver

Si le nom de Roman Yaremchuk a été cité, l’attaquant ukrainien de l’Olympiakos n’est plus la priorité de l’OL. Le club rhodanien rêve désormais de faire venir Thijs Dallinga, qui compte déjà 26 buts en Ligue 1 lors de son passage de deux saisons au Toulouse FC. Depuis, à Bologne, le Néerlandais est un peu moins en vue et un rebond dans un championnat qu’il connait bien ne lui déplairait pas.
Le journal Il Resto del Carlino qui suit l’actualité sportive de Bologne, confirme que Dallinga est sollicité par trois clubs. Le premier à s’être présenté est Ipswich Town, qui cherche à remonter en Premier League et possède un budget conséquent. Mais l’attaquant de Bologne a demandé un peu de temps avant de répondre favorablement à une arrivée en Championship. Le FC Valence l’a également contacté, mais sa préférence va de loin à l’Olympique Lyonnais. Une équipe qualifiée en Coupe d’Europe, en course en Coupe de France et qui peut désormais rêver de Ligue des Champions la saison prochaine, voilà ce que recherche Dallinga pour cet hiver.
De son côté, le média néerlandais Voetbal International confirme que Dallinga a donné sa préférence à l’OL et que ça discute beaucoup, entre les deux clubs mais aussi entre le joueurs et Lyon. L’optimisme est de rigueur même si ce dossier a été activé récemment, et doit encore avancer avant d’être réellement en bonne voie.
T. Dallinga

T. Dallinga

NetherlandsPays-Bas Âge 25 Attaquant

Europa League

2025/2026
Matchs8
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs16
Buts1
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

T’es vraiment un clown… triste clown … 😂🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

Pour un grand club comme Liverpool 6 ème c'est pas suffisant, un club comme Liverpool doit rivaliser pour le titre avec arsenal et city c'est loin d'être le cas, surtout après avoir dépensé 450 M au mercato

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

… Mais il y a ce manque de régularité et de constance … Aurait-il compris que ses compos aléatoires sont débiles ou bien parle t-il d’autre chose ? 🤔🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

6è à 2 pts du 4è… mauvais résultat ou mauvaise foi de ta part ? ou alors c’est que tu ne comprends rien au Futchboal … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OL : Prêt prolongé, Endrick ne dit pas non

C'est pas la même chose, le real c'est le plus grand club c'est une équipe qui a que des stars avec beaucoup de pression médiatique mondial et national, ça rien à voir avec des petits clubs sans pression médiatique que c'est plus tranquille

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

