Il refuse deux offres pour signer à l’OL

L'OL a trouvé le parfait avant-centre pour faire plaisir à Paulo Fonseca en fin de mercato. Cela tombe bien, Thijs Dallinga souhaite absolument signer à Lyon.

Endrick cartonne à chaque match, le jeune Rémi Himbert saisit sa chance, Malick Fofana et Ernest Nuamah vont revenir, Pavel Sulc est toujours aussi efficace, l’Olympique Lyonnais a de quoi voir venir sur le plan offensif pour la deuxième partie de saison. Mais cela ne suffit pas à Paulo Fonseca, qui rêve de voir son équipe se renforcer avec le recrutement d’un vrai avant-centre capable de peser sur les défenses et de libérer des espaces.

Dallinga, l'OL le fait rêver

Si le nom de Roman Yaremchuk a été cité, l’attaquant ukrainien de l’Olympiakos n’est plus la priorité de l’OL. Le club rhodanien rêve désormais de faire venir Thijs Dallinga, qui compte déjà 26 buts en Ligue 1 lors de son passage de deux saisons au Toulouse FC. Depuis, à Bologne, le Néerlandais est un peu moins en vue et un rebond dans un championnat qu’il connait bien ne lui déplairait pas.

Le journal Il Resto del Carlino qui suit l’actualité sportive de Bologne, confirme que Dallinga est sollicité par trois clubs. Le premier à s’être présenté est Ipswich Town, qui cherche à remonter en Premier League et possède un budget conséquent. Mais l’attaquant de Bologne a demandé un peu de temps avant de répondre favorablement à une arrivée en Championship. Le FC Valence l’a également contacté, mais sa préférence va de loin à l’Olympique Lyonnais. Une équipe qualifiée en Coupe d’Europe, en course en Coupe de France et qui peut désormais rêver de Ligue des Champions la saison prochaine, voilà ce que recherche Dallinga pour cet hiver.

De son côté, le média néerlandais Voetbal International confirme que Dallinga a donné sa préférence à l’OL et que ça discute beaucoup, entre les deux clubs mais aussi entre le joueurs et Lyon. L’optimisme est de rigueur même si ce dossier a été activé récemment, et doit encore avancer avant d’être réellement en bonne voie.