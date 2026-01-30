ICONSPORT_284460_0142

L1 : Marseille est oublié, Lens repasse en tête

Ligue 130 janv. , 22:45
parMehdi Lunay
1
20e journée de Ligue 1 :
Stade Bollaert-Delelis
Lens-Le Havre 1-0
But : Aguilar (45e+1)
Giflé par l'OM samedi dernier, Lens ne ruminait pas longtemps sa défaite. Face au Havre, la domination lensoise était nette en première période. Les Sang et Or butaient sur un excellent Lionel Mpasi dans les buts. Avec son pied, il gagnait un duel avec Thauvin (12e). Il détournait aussi une belle frappe de Sarr (31e). Toutefois, le gardien congolais s'inclinait sur la reprise d'Aguilar après un super centre d'Udol. Lens ne se mettait pas à l'abri avec un but refusé à Thomasson pour une main de Said (66e).
De quoi offrir un peu d'espoir au Havre qui tentait quelques coups en fin de match. Risser devait notamment détourner une tête à bout portant de Sangante. Lens conservait son but d'avance jusqu'au bout pour reprendre la tête de la Ligue 1 (46 points). Le Havre reste 15e (20 points) avec 6 unités d'avance sur le barragiste Nantes.

Ligue 1

30 janvier 2026 à 20:45
Lens
Aguilar45'
1
0
Match terminé
Le Havre
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
K. Antonio
LensLens
Remplacement
90
ENTRE
F. Sotoca
LensLens
SORT
F. Thauvin
LensLens
Remplacement
90
ENTRE
A. Sima
LensLens
SORT
W. Saïd
LensLens
Remplacement
90
ENTRE
F. Mambimbi
Le HavreLe Havre
SORT
S. Zagadou
Le HavreLe Havre
Voir Les Détails Complets Du Match
1
Derniers commentaires

Surprise à l’OL, Kluivert sur le départ

faux. Next

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

Même avec tout le talent qu'il a et l'image laissé a Lyon ca n'est ni le moment pour lui et pour le club

Le poignant hommage de l’OL aux supporters du PAOK

Magnifique 👏🏼

Surprise à l’OL, Kluivert sur le départ

Assez improbable, sauf énorme plus value ....

Il refuse deux offres pour signer à l’OL

C'est oui

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

