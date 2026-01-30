PSG : Lucas Chevalier sous le choc

Luis Enrique a décidé de faire confiance à Matvey Safonov mercredi contre Newcastle. Un choc pour le Russe, qui ne s'y attendait pas, et pour Lucas Chevalier, au moins autant surpris de la décision du PSG.

Titulaire face à Newcastle ce mercredi soir, Matvey Safonov a profité de son retour de blessure pour montrer qu’il était toujours un élément à prendre en compte au sein du Paris SG . Une parade décisive, quelques sorties rassurantes, le Russe est aussi sorti de sa zone de confort pour donner des consignes à ses coéquipiers, preuve de son importance dans le groupe. De quoi confirmer que l’ancien de Krasnodar est maintenant officiellement plus qu’une doublure pour Lucas Chevalier. Il n'a d'ailleurs pas masqué son émotion pendant l'hymne de la Ligue des Champions, qu'il attendait avec impatience au Parc des Princes.

L'émotion de Safonov

Le gardien français, qui ne parvient pas à faire l’unanimité, n’est plus un titulaire indiscutable, lui qui n’a pas su profiter de la confiance que Luis Enrique lui a aveuglément accordée en première partie de saison. Pour le match contre Newcastle, L’Equipe raconte que l’ancien portier du LOSC était persuadé d’être titulaire et n’a appris son rôle de remplaçant qu’au moment des compositions d’équipe. Forcément un coup dur pour un gardien arrivé pour remplacer Gianluigi Donnarumma l’été dernier, et sur lequel le PSG misait énormément.

Mais Chevalier ne s’est jamais vu garantir d’avoir la place de numéro 1, comme le souligne le quotidien sportif. Elle lui était réservée s’il répondait aux exigences du très haut niveau, mais cela n’a pas été le cas sur ses six premiers mois. Désormais, Luis Enrique a changé de cap et instaure donc une vraie concurrence. Et tout le monde l’a bien compris au sein de l’effectif. Le premier gardien qui enchainera les bonnes performances aura le droit de garder sa place, que ce soit Chevalier ou Safonov.

En vue du barrage de Ligue des Champions contre l’AS Monaco, il sera donc très intéressant de voir qui débutera dans les cages ce dimanche soir pour le choc face à Strasbourg.