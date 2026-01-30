ICONSPORT_283585_0396

PSG : Lucas Chevalier sous le choc

Luis Enrique a décidé de faire confiance à Matvey Safonov mercredi contre Newcastle. Un choc pour le Russe, qui ne s'y attendait pas, et pour Lucas Chevalier, au moins autant surpris de la décision du PSG.
Titulaire face à Newcastle ce mercredi soir, Matvey Safonov a profité de son retour de blessure pour montrer qu’il était toujours un élément à prendre en compte au sein du Paris SG. Une parade décisive, quelques sorties rassurantes, le Russe est aussi sorti de sa zone de confort pour donner des consignes à ses coéquipiers, preuve de son importance dans le groupe. De quoi confirmer que l’ancien de Krasnodar est maintenant officiellement plus qu’une doublure pour Lucas Chevalier. Il n'a d'ailleurs pas masqué son émotion pendant l'hymne de la Ligue des Champions, qu'il attendait avec impatience au Parc des Princes.

L'émotion de Safonov

Le gardien français, qui ne parvient pas à faire l’unanimité, n’est plus un titulaire indiscutable, lui qui n’a pas su profiter de la confiance que Luis Enrique lui a aveuglément accordée en première partie de saison. Pour le match contre Newcastle, L’Equipe raconte que l’ancien portier du LOSC était persuadé d’être titulaire et n’a appris son rôle de remplaçant qu’au moment des compositions d’équipe. Forcément un coup dur pour un gardien arrivé pour remplacer Gianluigi Donnarumma l’été dernier, et sur lequel le PSG misait énormément.
Mais Chevalier ne s’est jamais vu garantir d’avoir la place de numéro 1, comme le souligne le quotidien sportif. Elle lui était réservée s’il répondait aux exigences du très haut niveau, mais cela n’a pas été le cas sur ses six premiers mois. Désormais, Luis Enrique a changé de cap et instaure donc une vraie concurrence. Et tout le monde l’a bien compris au sein de l’effectif. Le premier gardien qui enchainera les bonnes performances aura le droit de garder sa place, que ce soit Chevalier ou Safonov.
En vue du barrage de Ligue des Champions contre l’AS Monaco, il sera donc très intéressant de voir qui débutera dans les cages ce dimanche soir pour le choc face à Strasbourg.

Derniers commentaires

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

Pas du tout envie de son retour, meme si j'ai adoré le joueur. J'ai juste envie qu'il revienne en tant qu'entraineur des attaquants mais pas en tant que joueur.

Surprise à l’OL, Kluivert sur le départ

faux. Next

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

Même avec tout le talent qu'il a et l'image laissé a Lyon ca n'est ni le moment pour lui et pour le club

Le poignant hommage de l’OL aux supporters du PAOK

Magnifique 👏🏼

Surprise à l’OL, Kluivert sur le départ

Assez improbable, sauf énorme plus value ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

