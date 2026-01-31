SCO : Sidiki Chérif va signer à Fenerbahçe pour 25 millions d'euros

Longtemps associé à Crystal Palace, Sidiki Chérif va bien quitter Angers cet hiver. Mais le buteur de 19 ans va finalement s’engager avec Fenerbahçe.

Auteur de 4 buts cette saison, Sidiki Chérif attise les convoitises en ce mois de janvier. Ciblé par Francfort, le Paris FC mais surtout Crystal Palace, le buteur angevin de 19 ans va bien quitter la Ligue 1 . Sky Sports, FootMercato et RMC annoncent ce samedi qu’un accord total a été trouvé entre Angers et Fenerbahçe pour la signature de Sidiki Chérif, lequel s’est lui déjà entendu avec le club turc ces dernières heures.

Le montant du deal s’élève à 22 millions d’euros plus 3 millions d’euros de bonus. Les derniers détails de l’opération seront réglés dans la journée et Sidiki Chérif ne portera donc plus le maillot du SCO, avec qui il s’est révélé lors de cette première partie de saison. Une grosse vente pour les Angevins, qui se préparent aussi à perdre Himad Abdelli, toujours ciblé par Marseille, qui pourrait revenir à la charge en début de semaine prochaine.