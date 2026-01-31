ICONSPORT_282660_0221

SCO : Sidiki Chérif va signer à Fenerbahçe pour 25 millions d'euros

SCO31 janv. , 9:30
parCorentin Facy
0
Longtemps associé à Crystal Palace, Sidiki Chérif va bien quitter Angers cet hiver. Mais le buteur de 19 ans va finalement s’engager avec Fenerbahçe.
Auteur de 4 buts cette saison, Sidiki Chérif attise les convoitises en ce mois de janvier. Ciblé par Francfort, le Paris FC mais surtout Crystal Palace, le buteur angevin de 19 ans va bien quitter la Ligue 1. Sky Sports, FootMercato et RMC annoncent ce samedi qu’un accord total a été trouvé entre Angers et Fenerbahçe pour la signature de Sidiki Chérif, lequel s’est lui déjà entendu avec le club turc ces dernières heures.
Le montant du deal s’élève à 22 millions d’euros plus 3 millions d’euros de bonus. Les derniers détails de l’opération seront réglés dans la journée et Sidiki Chérif ne portera donc plus le maillot du SCO, avec qui il s’est révélé lors de cette première partie de saison. Une grosse vente pour les Angevins, qui se préparent aussi à perdre Himad Abdelli, toujours ciblé par Marseille, qui pourrait revenir à la charge en début de semaine prochaine.
S. Cherif

S. Cherif

GuineaGuinée Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs19
Buts4
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

L’OL se vante de son incroyable exploit au mercato

Clairement. Même s'il y aurait de quoi!

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

Vous êtes combien dans ta tête? ^^

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

On a qu'à faire comme avec Rachon. Il n'est payé que quand il joue et en fonction de ses performances ^^ Non mais vous êtes sérieux, sincèrement ?! Il touche 8 millions par MOIS. Et il diviserait son salaire par 40 (dans le meilleur des cas) pour revenir? Vous le prenez pour un compagnon d'Emmaus? Comment peut-on croire ne serait-ce qu'une seconde à une telle rumeur? Ça doit être l'effet Endrick, mais c'est juste incomparable. En tout cas, ça monte à la tête de certains apparemment.

OL : Une recrue hivernale déjà écartée ?

Guezzal, à part jouer les super nanny, il ne sert à rien. Donc la question ne se pose même pas. Si Dallinga vient, il sera le dernier inscrit.

OM : Benatia sur le départ, il lâche Longoria !

La Trubintada n'a toujours pas cicatrisé 🤣🤣🐐🐐🐐

