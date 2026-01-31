ICONSPORT_259399_0315 (3)

OM : Benatia sur le départ, il lâche Longoria !

L’OM pensait doucement sortir de la crise après la conférence de presse de Roberto De Zerbi, lequel a annoncé qu’il restait. Mais c’est désormais l’avenir du directeur du football Medhi Benatia qui s’écrit en pointillés.
Pièce maîtresse du projet de l’Olympique de Marseille depuis deux ans, Medhi Benatia a passé des nuits agitées ces derniers jours. Après l’élimination en Ligue des Champions et la lourde défaite à Bruges mercredi soir (3-0), le directeur du football olympien a passé un gros coup de gueule face à la presse. Puis il a longuement dialogué avec Roberto De Zerbi et avec Pablo Longoria pour savoir quelle était la meilleure solution pour l’avenir du club. L’entraîneur italien, annoncé sur le départ, a finalement pris la décision de terminer la saison.
Un ouf de soulagement pour l’état-major de l’OM, qui n’a jamais voulu se séparer de son entraîneur. Mais cette instabilité permanente commence à user Medhi Benatia comme le rapporte La Provence dans son édition du jour. A tel point que selon nos confrères, « il n’est absolument pas certain qu’il soit encore là en 2026-2027 ». La faute notamment à une relation de plus en plus distante avec Pablo Longoria, avec qui il est pourtant très complice depuis son arrivée à Marseille il y a deux ans. Le quotidien régional explique qu’il n’y a « aucun clash, aucune prise de tête publique » entre les deux hommes mais simplement, chez Medhi Benatia, un immense sentiment de lassitude.

Benatia lassé et sur le départ à l'OM

En première ligne sur tous les dossiers chauds au sein du club, le Marocain regrette de ne pas avoir suffisamment de reconnaissance. « Sans que l’on connaisse le motif de son insatisfaction, le directeur du football a commencé à bouder et à se détacher de Longoria, désormais très proche d’Alessandro Antonello, le nouveau DG », explique également La Provence. Un départ de Medhi Benatia ne semble désormais plus impossible d’autant que certains en interne affirment que les deux hommes se sont évités durant plusieurs jours pendant les fêtes.
Entre eux, c’est tendu, ça c’est sûr 
- Un employé de l'OM
Et si la situation semblait doucement mais surement rentrer de l’ordre depuis le début de l’année 2026, les récents évènements ne vont pas aider à arranger les choses. Un employé de l’Olympique de Marseille confirme : « Entre eux, c’est tendu, ça c’est sûr » explique-t-il. « Personne ne peut travailler sereinement dans un tel contexte, que tu sois payé 2000 ou 40.000 euros par mois » enchaîne un autre. Quand l’avenir d’un homme fort est enfin réglé, avec le dossier Roberto De Zerbi à présent clos, l’incertitude se déplace sur un autre personnage central du club olympien. Au point que l’on puisse désormais se demander si Medhi Benatia sera toujours assis au côté de Pablo Longoria dans les stades de Ligue 1 la saison prochaine.

Loading