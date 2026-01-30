ICONSPORT_283669_0123

Indice UEFA : L’OL offre une excellente nouvelle à la France

Coupe d'Europe30 janv.
Guillaume Conte
Grâce à la première place de l'OL en Europa League, la France a doublé la Pologne et récupère une 6e place plus conforme à ses habitudes au classement de l'indice UEFA.
Les clubs français ont souffert ce mercredi, mais ils ont le sourire ce jeudi. En dehors de Nice qui a terminé sa campagne catastrophique par une défaite en Bulgarie, l’OL et Lille ont connu la victoire. Le LOSC a eu recours à un penalty de Giroud dans les arrêts de jeu pour s’imposer, mais se qualifie ainsi pour les barrages en mettant fin à sa série de cinq défaites consécutives.

L'OL fait le plein de bonus et passe devant le PSG

C’est surtout l’OL qui fait la très bonne opération avec sa victoire 4-2 face au PAOK Salonique. Ce succès lui permet de terminer premier de la phase régulière, et d’empocher le plus gros bonus de la compétition. Avec ces 7 points supplémentaires au total, Lyon devient le club français le plus prolifique de cette saison avec 21 points rapportés, contre 19,5 au PSG pour le moment.
Mais surtout, cette accélération soudaine permet de ramener un point entier à la France au classement de l’indice UEFA, et de doubler la Pologne qui était toujours devant grâce aux performances de ses clubs en Conférence League. Pour une fois, la France récupère même des points sur tous les autres pays, même si l’écart est encore important avec l’Italie pour la 5e place de cette saison. Le Portugal continue de marcher fort grâce à Braga et à Porto, s’offrant même la deuxième place du classement de cette année derrière l’indétrônable Angleterre. Le Portugal commence à de nouveau devenir dangereux sur le classement général de l’indice UEFA en vue de la saison prochaine, même si la France possède encore une belle marge pour finir la saison (9 points d’avance).
