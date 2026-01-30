ICONSPORT_283307_0077
OL : Prêt prolongé, Endrick ne dit pas non

OL30 janv. , 20:20
parEric Bethsy
Rapidement intégré après son arrivée cet hiver, Endrick a retrouvé le sourire à l’Olympique Lyonnais. Epanoui, l’attaquant du Real Madrid n’écarte pas l’hypothèse d’une prolongation de son prêt.
Endrick n’a pas à regretter son choix de carrière. Frustré par son faible temps de jeu au Real Madrid, l’attaquant brésilien s’éclate dès le début de son prêt à l’Olympique Lyonnais. L’ancien joueur de Palmeiras n’a pas tardé à alimenter ses statistiques (4 buts et 1 passe décisive), et pas seulement grâce à ses qualités. Le jeune talent a aussi la chance d’évoluer au sein d’un groupe soudé.
« Mon adaptation est presque parfaite, a confié la recrue au journal L’Equipe. Depuis que je suis arrivé, la communication avec mes coéquipiers et le staff est excellente. Je les remercie vraiment pour cette aide au quotidien. (…) J'ai trouvé ici une équipe vraiment très unie, où il y a de l'amitié, c'est important. C'est même le plus important. S'il y a une union sur le terrain et hors terrain, les choses sont plus fluides, naturelles. »
En revanche, Endrick a pu remarquer que ses adversaires le traitaient avec moins d’amabilité. Le Merengue découvre un championnat fidèle sa réputation, avec des défenseurs puissants et agressifs sur le porteur de balle. Ces caractéristiques auraient pu déplaire à un attaquant arrivé en provenance d’Espagne. Mais c’est mal connaître le personnage.
Personne ne sait...
- Endrick
« C'est une ligue très forte, très agressive, a décrit l’international brésilien. Les attaquants savent qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés ici. J'ai vu beaucoup de matchs quand Neymar est venu au Paris-Saint-Germain (en 2017). L'agressivité, la dureté physique, je l'ai vue souvent au Brésil. Mais ici, en plus de l'agressivité, il y a cette force, cette puissance. C'est ce que j'avais constaté à l'époque. En venant ici, j'ai retrouvé ça. Je dois prendre mes précautions (Rires). »
En résumé, Endrick se plaît à l’Olympique Lyonnais et en Ligue 1. Alors pourquoi ne pas envisager la prolongation de son prêt la saison prochaine ? Une hypothèse évoquée à travers de récentes rumeurs. « Dieu seul sait ce qu'il va se passer, s'il va me dire de rester ici ou pas. Personne ne sait déjà ce qu'il va advenir demain », a simplement répondu Endrick sans rien exclure pour son avenir.
