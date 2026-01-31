ICONSPORT_283678_0171
Ayyoub Bouaddi

Bouaddi au PSG, ça part dans tous les sens

31 janv.
Mehdi Lunay
1
Lille s'attend à un gros transfert l'été prochain avec Ayyoub Bouaddi. Le jeune milieu de terrain est dans le viseur des plus grands clubs européens. Prétendant depuis plusieurs mois, le PSG sera t-il de la partie ? Rien n'est moins sûr.
Si le LOSC enchaîne les mauvais matchs et les défaites depuis le début d'année 2026, les supporters lillois seraient inspirés de ne pas rater une seule seconde des rencontres de leur club chéri. Leur jeune pépite maison Ayyoub Bouaddi fait sans doute ses dernières apparitions avec les Dogues. Révélé la saison passée avec une superbe prestation contre le Real Madrid en C1, le joueur de 18 ans est dans le viseur des grosses écuries européennes. Un transfert dans 6 mois est hautement probable.

Le PSG avance masqué sur Bouaddi

Au vu des derniers mois, le Paris Saint-Germain est attendu dans la bataille. Le club parisien connaissait déjà le franco-marocain avant que ce dernier n'intègre le centre de formation du LOSC. Sous le charme d'Ayyoub Bouaddi, Luis Campos avait tenté d'obtenir son transfert l'été dernier. La pression parisienne s'est un peu atténuée avec la prolongation de contrat du milieu en décembre. Bouaddi est lié avec le LOSC jusqu'en 2029. De quoi forcer Paris à sortir un gros chèque pour l'attirer. Pas sûr que la direction parisienne soit tentée par cette option.
Deux tendances contradictoires sont récemment apparues. Pour le journaliste de Canal+ Olivier Tallaron, le PSG a lâché l'affaire. Néanmoins, nos confrères de Foot Mercato indiquent que les Parisiens restent intéressés par le jeune homme. Ils demeurent favoris dans ce dossier aux côtés d'Arsenal. Le suspense sera total au cours des 5 prochains mois. Toutefois, il serait étonnant que Paris abandonne aussi vite un tel prodige. Le recrutement d'Ayyoub Bouaddi est dans la lignée de ceux de Désiré Doué (Rennes) et de Bradley Barcola (OL) ces dernières années.
A. Bouaddi

A. Bouaddi

FranceFrance Âge 18 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs17
Buts0
Passes décisives1
Jaune5
Rouge1
Jaune Rouge0
1
