Bouaddi au PSG, ça part dans tous les sens

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

On a qu'à faire comme avec Rachon. Il n'est payé que quand il joue et en fonction de ses performances ^^ Non mais vous êtes sérieux, sincèrement ?! Il touche 8 millions par MOIS. Et il diviserait son salaire par 40 (dans le meilleur des cas) pour revenir? Vous le prenez pour un compagnon d'Emmaus? Comment peut-on croire ne serait-ce qu'une seconde à une telle rumeur? Ça doit être l'effet Endrick, mais c'est juste incomparable. En tout cas, ça monte à la tête de certains apparemment.