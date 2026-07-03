OL : Une offre se prépare pour Mangala, elle ne vient pas d'Italie

Encore sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu’en 2028, Orel Mangala pourrait quitter la France lors du mercato estival. Direction la Turquie pour le milieu de terrain belge ?

Orel Mangala aura beau réaliser les meilleures performances possibles sous le maillot du club rhodanien, il aura quand même bien du mal à justifier un jour son transfert de 35 millions d’euros en provenance de Nottingham Forest. Arrivé en 2024 alors que John Textor faisait encore la pluie et le beau temps à l’ OL , le milieu de terrain de 28 ans n’a jamais réussi à s’imposer comme titulaire chez les Gones.

Prêté à Everton durant toute la saison 2024-2025, l’international belge faisait partie de l’effectif de Paulo Fonseca la saison passée. S’il a mis du temps à retrouver les terrains de manière pérenne à cause de blessures musculaires, faisant suite à une rupture du ligament croisé du genou en janvier 2025, Mangala a été utilisé par Fonseca en fin de saison. Auteur de neuf matchs entre mars et mai dernier, Mangala a montré de belles choses par séquences.

Besiktas passe à l’attaque pour Orel Mangala

Suffisamment pour s’imposer à terme dans l'entrejeu lyonnais ? La réponse n’est pas connue, mais Mangala figure en tout cas sur la liste des transferts du côté du Groupama Stadium. Et selon les dernières rumeurs, le Belge a des chances de poursuivre sa carrière en Turquie. En effet, selon @LuCasCompany15, « Besiktas s’apprête à proposer à l’OL un prêt avec OA pour Orel Mangala ».

Une information confirmée par la presse turque et Oguzhan Genc. « Orel Mangala figure parmi les noms inscrits sur la liste de Beşiktaş pour son milieu de terrain. Il est apprécié par Vincenzo Italiano. L'évaluation porte aussi sur la blessure subie par Mangala l'année dernière et le processus de retour qui a suivi. Une formule de prêt avec option d'achat est envisagée », explique le journaliste de HT Spor sur les réseaux sociaux. Autant dire que Mangala a donc des chances de faire ses valises lors de ce mercato estival du côté de Lyon. Ce qui ne déplairait pas à la direction de l’OL, qui se séparerait d’un gros salaire pour faire place à de nouvelles recrues.