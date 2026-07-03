OL : Une offre se prépare pour Mangala, elle ne vient pas d'Italie

Que les raisons soient variés montrent que dans celles-ci il peut y avoir une qui relève du seum. Troll ou pas. Après ce n'est pas la grande majorité je te l'accorde, cependant j'ai quand même bien l'impression que l'ensemble, à des degrés divers ok, aurait préféré qu'il ne vienne pas. Et par le fait, cette ensemble, a une insatisfaction qui peut aller pour certains jusqu'au seum, exprimé ou non.
Bla... Bla... Bla...
D'accord avec toi ce n'est pas normal d'être dans cette situation. Mais du coup si tu penses que ce n'est pas normal d'être dans cette situation c'est que tu sais dans quelle situation on est. Donc, moralité, comme on est dans une situation anormale et qui exige de la patience et du soutien, et surtout de ne pas rajouter de l'huile sur le feu, les clubs de supporters doivent faire ce qui est leur raison d'être: apporter un soutien indéfectible à leur club même quand il y a un coup de moins bien.
Openda Duranville Fofana, une attaque Belge qui pourrait être sympa.
Messi aurait dû prendre un rouge dès le premier match.
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❗️ Besiktas s’apprête à proposer à l’OL un prêt avec OA pour Orel Mangala 🇧🇪 🇹🇷 D’ailleurs Onder Özen, directeur sportif de Besiktas, déclarait déjà il y’a quelques jours avoir eu des discussions avec un club « récemment vendu » (repris en réalité) concernant un joueur.
🚨Lyon forması giyen Orel Mangala, Beşiktaş’ın orta saha için listeye aldığı isimlerden. - Vincenzo Italiano’nun da beğendiği bir futbolcu. - Mangala’nın geçen sene yaşadığı sakatlık ve sonrasındaki dönüş süreci de değerlendiriliyor. - Satın alma opsiyonlu kiralama formülü