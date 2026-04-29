Orel Mangala

OL : Mangala revient fort, Lyon rêve de 10 ME

OL29 avr. , 21:00
parEric Bethsy
3
Longtemps éloigné des terrains après une grave blessure au genou, Orel Mangala retrouve un bon niveau avec l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain fait remonter sa cote sur le marché des transferts. Une opportunité à ne surtout pas manquer pour le club rhodanien.
La saison de l’Olympique Lyonnais est décidément pleine de surprises. Cette fois, l’événement inattendu concerne Orel Mangala (28 ans) que l’on n’imaginait pas jouer un rôle majeur dans la fin de saison de son équipe. Absent pendant plusieurs mois suite à sa rupture du ligament croisé d’un genou, le Belge avait timidement retrouvé la compétition en novembre dernier. C’est seulement depuis quelques semaines que son nom apparaît de plus en plus dans les choix de Paulo Fonseca.

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L’entraîneur des Gones l’a notamment titularisé lors du choc remporté face au Paris Saint-Germain (1-2) le 19 avril. Et le Portugais n’a pas été déçu tant Orel Mangala s’est montré à son avantage au Parc des Princes. Sa performance dans la capitale a fait du bruit, à tel point que l’international belge (23 sélections) a subitement relancé sa candidature avant la Coupe du monde 2026. Autant dire que l’Olympique Lyonnais ne serait pas mécontent de voir le sélectionneur Rudi Garcia l’appeler. Une convocation pour le Mondial confirmerait le grand retour d’Orel Mangala et la remontée de sa cote sur le marché des transferts.
Pour rappel, le club rhodanien, en raison des liens entre son ancien président John Textor et le Grec Evangelos Marinakis, avait déboursé un total de 35 millions d’euros pour s’offrir l’ancien joueur de Nottingham Forest. Il sera évidemment impossible de récupérer cette mise. Mais selon les informations de Sky Sport, l’Olympique Lyonnais se montre ouvert à l’idée d’un prêt avec option d’achat pour Orel Mangala. Il ne reste plus qu’à attendre les offres éventuelles, sachant que la valeur du milieu sous contrat jusqu’en 2028 est estimée à 10 millions d’euros.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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