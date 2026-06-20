OL : Une future recrue inquiète déjà

L’OL affiche de grandes ambitions en ce début de mercato estival. Le club rhodanien attend toutefois les résultats de son passage devant la DNCG avant d’officialiser de nouvelles arrivées.

L’Olympique Lyonnais s’apprête à vivre une saison prochaine particulièrement excitante. Les Gones pourraient en effet disputer la Ligue des champions, un objectif qui motive fortement les dirigeants sur le marché des transferts. L’ OL a déjà avancé sur plusieurs dossiers, dont ceux de Mads Bidstrup et Julien Duranville. Le club attend cependant la validation de la DNCG pour annoncer officiellement ces recrues. Si le Danois apporterait une certaine stabilité, le profil du jeune Belge suscite davantage d’interrogations.

Duranville, des progrès sont vivement attendus

Julien Duranville aura une certaine pression sur les épaules, lui qui viendra compenser le départ d’Afonso Moreira vers le Bayer Leverkusen. Les supporters lyonnais appréciaient particulièrement le Portugais, et il sera difficile pour son futur remplaçant d’assumer immédiatement le même statut. Le Belge est attendu pour apporter de la vitesse, de la percussion et de la profondeur dans le jeu lyonnais, des qualités qu’il a déjà démontrées par séquences au Borussia Dortmund.

Du côté de la Belgique, on présente pourtant Duranville comme un talent prometteur, parfois comparé à Jérémy Doku. Recruté par Dortmund en 2023 pour environ 13 millions d’euros, il reste un joueur à fort potentiel mais encore en développement.

Il devra rapidement gommer certaines irrégularités pour convaincre les supporters lyonnais, souvent exigeants avec les nouvelles recrues. Interrogé par Olympique et Lyonnais, un agent a notamment expliqué : « À Bâle, il a eu une opportunité de six mois pour montrer son talent. Lors de ses premières apparitions, on a vu qu’il était capable d’apporter de la créativité et un peu de folie. Mais lorsque les résultats collectifs ont commencé à décliner, il s’est parfois replié sur lui-même ou a cherché à forcer les choses. »

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Son passage en prêt à Bâle la saison passée aura laissé un bilan mitigé. L’ancien joueur Erni Maissen a également livré une appréciation sévère à son sujet : « Duranville est un joueur de cirque. Il est souvent là où il ne se passe rien de décisif. »

À Paulo Fonseca désormais de faire progresser un joueur au potentiel indéniable, mais encore en quête de constance au plus haut niveau.