OL : Fonseca au Sporting, c'est validé de justesse

Merci les points le foot est sauvé pour cette année. Je comprend pas ceux qui le placent en 1er, c'est envoyer le message que peu importe le résultat pour ton équipe tu peux être égoïste et marquer ton but par match sans rien gagner collectivement. Si tout le monde fait ça plus personne ne joue pour l'équipe mais que pour sa gueule genre le modèle NBA.
Guillaume restes c'est très fort mais l'avenir ça peut aussi être Joao carvalho de Braga vraiment très fort international espoir du Portugal
les reseaux sociaux sont submergés par le negativisme, Melenchon serait par exemple élu au 1er tour si l'election présientiel se faisait sur les reseaus sociaux. Lalarge majorité des gens qui connaissent le foot souhaite que Fonsecq reste, d'ailleurs il restera
c'est pour ça que sur la periode 2001 2008 l'OL a obtenu 22 pénalty soit '4,8% de ses buts le PSG 27 ( 8,9%), Lille 27 (9%) et l'OM 31 (9,5%)
bien dit !! 👏👏👏
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11
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