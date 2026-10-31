OL : Fonseca au Sporting, c'est validé de justesse

OL : Fonseca au Sporting, c'est validé de justesse

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parCorentin Facy
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La presse portugaise s’enflamme autour d’une possible arrivée de Paulo Fonseca au Sporting pour compenser un futur départ de Rui Borges. Un scénario qui ne fait pas que des malheureux à Lyon.
Entraîneur de l’Olympique Lyonnais depuis janvier 2025, où il a pris la succession de Pierre Sage, Paulo Fonseca est au coeur de l’actualité. L’entraîneur portugais subit régulièrement des critiques de la part des supporters lyonnais, mais il reste pour autant un technicien très apprécié des gros clubs européens. La preuve ce vendredi avec l’annonce de l’intérêt du Sporting Portugal. Troisième du championnat, le club portugais envisage de se séparer de Rui Borges et fait de Paulo Fonseca sa priorité pour le remplacer.
Les supporters de l'OL sont favorables à un départ de Fonseca selon un sondage
Les supporters de l'OL sont favorables à un départ de Fonseca selon un sondage
Un départ en cours de saison serait étonnant pour l’entraîneur de l’OL, mais l’option est sur la table. Les supporters rhodaniens n’y verraient pas tous une mauvaise nouvelle. Même si l’Olympique Lyonnais est dans les clous en Ligue 1 et en Europa League en ce début de saison, de nombreux supporters des Gones sont favorables à un départ de Paulo Fonseca. Un sondage réalisé il y a quelques heures sur Foot01 le prouve. Sur un total supérieur à 1.000 votants, 55% sont favorables à un départ de Paulo Fonseca dès maintenant !

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Un résultat inattendu alors que Lyon est cinquième de Ligue 1 après 8 journées à seulement 3 points du leader parisien après sa défaite au Parc des Princes lundi soir. A contrario, 45% des votants sont contre un départ de Paulo Fonseca à ce jour et estiment qu’il faut continuer la saison avec l’entraîneur portugais, malgré ses limites dans certains grands matchs. La situation sera en tout cas à suivre de très près, notamment si le Sporting Portugal venait à se séparer de Rui Borges dans les prochaines semaines. Il sera surtout intéressant de voir comment Michele Kang et Matthieu Louis-Jean réagiront dans le cas où le club portugais vient toquer à leur porte pour tenter de recruter Paulo Fonseca.
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