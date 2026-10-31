Lens : Todibo s'énerve, attention au danger

Le RC Lens a été débordé vendredi soir par Lille et forcément tout le monde était sur les nerfs. Mais le comportement de Jean-Clair Todibo au moment d'être remplacé par Kyllian Antonio révèle peut-être un souci naissant.

La semaine passée, l'entraîneur lensois était monté au créneau pour défendre Jean-Clair Todibo au moment où des rumeurs circulaient sur le possible départ très rapide du joueur prêté par West Ham. Yannick Cahuzac avait défendu son défenseur, mais ce dernier ne lui a pas rendu puisque, lorsque le technicien l'a rappelé sur la touche, vendredi soir à Lille, Todibo ne l'a pas salué et a clairement montré son mécontentement en rejoignant le banc. De quoi susciter des commentaires négatifs de la part des supporters lensois, pas habitués à vivre ce genre de comportement. Sur la chaîne L'Equipe, Dave Appadoo a fait savoir sa grosse crainte de voir la situation tourner au vinaigre entre Jean-Clair Todibo et le RC Lens.

Todibo et Lens, attention danger

« Clairement, Jean-Clair Todibo est en difficulté physique et du coup mentale. Mais attention à Todibo parce que c'est quelqu'un qui a aussi une réputation. Faite ou surfaite, on peut en débattre, mais il y a une réputation. Il y a une réputation sur un comportement, une attitude pas facile dans certains vestiaires. Il n’a pas laissé que des bons souvenirs. Attention, ce genre de truc quand on est dans un club comme Lens, qui a plutôt une bonne image, ça ressort, et ça détonne, prévient le journaliste, qui attend désormais de voir la réaction du board des Sang et Or. On va voir si c'est la force aussi de la direction lensoise. Parce qu'il faut le manager, parce que c'est un drôle de joueur quand même, mais il faut le faire rentrer dans ce cadre lensois. Parce qu'en fait, c'est ça la force de Lens sur ces dernières années, c'est d'avoir sur des recrutements même parfois un peu surprenants, d'avoir réussi à faire rentrer des gens dans le projet. »

Pour l'instant du côté du RC Lens, c'est le silence radio, même si la prestation d'ensemble des joueurs de Yannick Cahuzac a été très médiocre, à l'image d'un Florian Thauvin totalement invisible. Si Jean-Clair Todibo est pointé du doigt, il ne doit pas être le seul à blamer après ce fiasco dans le derby.