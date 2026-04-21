Moreira la nouvelle star de l'OL
Moreira a mis le PSG à ses pieds

OL : Une ancienne star choquée par une nouvelle star de Lyon

OL21 avr. , 10:00
parHadrien Rivayrand
1
Ce dimanche soir en Ligue 1, l’OL a réalisé une belle opération en allant battre le PSG sur ses terres. La performance XXL d’Afonso Moreira n’est pas passée inaperçue.
L’OL s’est totalement relancé dans la course à la Ligue des champions à la suite de son succès au Parc des Princes face au PSG ce dimanche soir. Les Gones ont parfaitement su gérer leur déplacement chez des champions d’Europe qui avaient légèrement fait tourner leur effectif. Le collectif lyonnais a répondu aux attentes de Paulo Fonseca, sublimé par la prestation de certaines individualités. Afonso Moreira a notamment réalisé un match de très grande facture. Le natif de Lamego a marqué un but, mais s’est surtout montré très précieux pour lancer les attaques lyonnaises. S’il y a bien un observateur dithyrambique au sujet du Portugais de 21 ans, c’est Sidney Govou.

Govou en redemande 

Lors d’une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet déclaré à propos du jeune joueur de l’OL : « Je ne sais pas si c’est une bataille tactique gagnée par Fonseca, mais on a vu que tous ses joueurs ont adhéré avec abnégation. Afonso Moreira m’a bluffé, encore une fois. Il y a vraiment un OL avec Moreira et un OL sans lui. Il est à l’image de l’équipe, généreux dans l’effort, que ce soit en attaque ou en défense. (...)
J’ai l’impression que le dernier match à domicile face à Lens risque d’être décisif pour le podium. Et cela me rappelle de beaux souvenirs avec notre match pour le premier titre en 2002. Ce serait un beau rappel de l’histoire ».

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L’OL a encore plusieurs grosses équipes de Ligue 1 à affronter, avec notamment des rencontres contre le Stade Rennais et le RC Lens. Il faudra continuer à évoluer à un niveau élevé pour espérer terminer dans le top 4 cette saison. Tous les rêves sont permis pour des Gones décidément très surprenants cette saison.
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il fêtait bien son but y a pas longtemps contre Lyon alors qu'il aurait dû prendre rouge avant dans le match ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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