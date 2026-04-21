OL : Une ancienne star choquée par une nouvelle star de Lyon

Normal tout comme pour Strasbourg Avec 18 points d'avance sur Auxerre (barragiste) et 7 points de retard sur Monaco (peut être qualifié en conférence league) Strasbourg n'a rien a jouer en ligue 1 et va gérer les demies finales et finales éventuelles des coupes (France et Conférence) Strasbourg ne fera pas des folies et fera tourner contre (Lorient, Toulouse, Angers, Brest, Monaco)
J'aime beaucoup son profil, mais il faudra que la cohésion avec le directeur du football soit parfaite. Sinon ça se finira comme Villas-Boas.
Direction les Wolves pour 20M bon courage en Championship
On en reparle dans 6 mois quand DD sera enfin loin de l'équipe. La vérité devrait être rétablie à ce moment là. On va bien se marrer avec tous les retournements de veste à venir.
il fêtait bien son but y a pas longtemps contre Lyon alors qu'il aurait dû prendre rouge avant dans le match ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|28
|20
|3
|5
|62
|25
|37
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|29
|4
|8
|17
|25
|46
|-21
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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