OL : Une ancienne star choquée par une nouvelle star de Lyon

Ce dimanche soir en Ligue 1, l’OL a réalisé une belle opération en allant battre le PSG sur ses terres. La performance XXL d’Afonso Moreira n’est pas passée inaperçue.

L’ OL s’est totalement relancé dans la course à la Ligue des champions à la suite de son succès au Parc des Princes face au PSG ce dimanche soir. Les Gones ont parfaitement su gérer leur déplacement chez des champions d’Europe qui avaient légèrement fait tourner leur effectif. Le collectif lyonnais a répondu aux attentes de Paulo Fonseca, sublimé par la prestation de certaines individualités. Afonso Moreira a notamment réalisé un match de très grande facture. Le natif de Lamego a marqué un but, mais s’est surtout montré très précieux pour lancer les attaques lyonnaises. S’il y a bien un observateur dithyrambique au sujet du Portugais de 21 ans, c’est Sidney Govou.

Govou en redemande

Lors d’une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet déclaré à propos du jeune joueur de l’OL : « Je ne sais pas si c’est une bataille tactique gagnée par Fonseca, mais on a vu que tous ses joueurs ont adhéré avec abnégation. Afonso Moreira m’a bluffé, encore une fois. Il y a vraiment un OL avec Moreira et un OL sans lui. Il est à l’image de l’équipe, généreux dans l’effort, que ce soit en attaque ou en défense. (...)

J’ai l’impression que le dernier match à domicile face à Lens risque d’être décisif pour le podium. Et cela me rappelle de beaux souvenirs avec notre match pour le premier titre en 2002. Ce serait un beau rappel de l’histoire ».

L’OL a encore plusieurs grosses équipes de Ligue 1 à affronter, avec notamment des rencontres contre le Stade Rennais et le RC Lens. Il faudra continuer à évoluer à un niveau élevé pour espérer terminer dans le top 4 cette saison. Tous les rêves sont permis pour des Gones décidément très surprenants cette saison.