L’OL a obtenu le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid, mais le club rhodanien aura la pression quant à l’utilisation du jeune attaquant brésilien durant les six prochains mois.

Dans l’obligation de renforcer son secteur offensif au mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a réalisé ce qui ressemble à un vrai bon coup, tout du moins sur le papier. Le club rhodanien a devancé la concurrence en obtenant très tôt le prêt d’Endrick , très peu utilisé au Real Madrid durant la première partie de saison. Le numéro neuf brésilien débarque avec la mission de s’imposer comme le titulaire à l’OL, où Martin Satriano, recruté pour compenser le départ de Georges Mikautadze lors du dernier jour du mercato, a déçu. Paulo Fonseca a bien l’intention de faire d’Endrick un titulaire et il faut espérer pour l’OL que l’acclimatation de l’ancienne star de Palmeiras soit rapide.

La clause très contraignante imposée par le Real

The Athletic confirme l'existence d'une clause exigée par le Real Madrid pour valider le prêt d'Endrick à l'Olympique Lyonnais. Cette dernière est simple : si l'attaquant de 19 ans ne démarre pas au moins 25 matchs toutes compétitions confondues, le club merengue touchera une compensation financière supplémentaire qui sera variable en fonction du nombre de matchs qu'Endrick aura débuté en Ligue 1 et en Europa League.

Autrement dit, les Gones n’ont pas d’autre choix que de faire enchaîner les matchs et plus précisément les titularisations à Endrick s’ils ne veulent pas avoir des frais supplémentaires à régler au Real Madrid en fin de saison. Une clause très contraignante pour l’OL qui, de fait, ne se retrouve pas totalement libre de ses choix avec son nouveau buteur.

Du côté de Paulo Fonseca, on se serait sans doute bien passé d’une telle clause, mais qu’importe pour l’OL et pour l’entraîneur portugais, qui avaient besoin d’un numéro neuf de toute urgence et qui n’auraient certainement jamais pu trouver un autre joueur du niveau d’Endrick pour seulement 1 million d’euros. Il ne reste qu’à espérer pour Lyon, mais également pour le Real Madrid, que le joueur de la Seleçao parviendra à cartonner durant son passage de six mois dans le Rhône.