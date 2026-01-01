OL : Endrick élu joueur le plus malchanceux du monde

Prêté sans option d’achat à l’Olympique Lyonnais, Endrick a choisi de quitter le Real Madrid afin d’augmenter son temps de jeu. Des opportunités sont pourtant apparues dans la capitale espagnole. Mais, à chaque fois, l’attaquant brésilien n’a pas pu en profiter.

Le mercato hivernal ayant ouvert ses portes ce jeudi, Endrick est officiellement sous contrat avec l’Olympique Lyonnais . Le club rhodanien a donc l’autorisation de relayer les premiers pas du Brésilien dans son nouveau centre d’entraînement. Sur les images diffusées, l’attaquant prêté sans option d’achat par le Real Madrid apparaît avec un grand sourire, sans montrer le moindre doute sur la pertinence de son choix de carrière. Le coup dur vécu par la Maison Blanche a pourtant de quoi susciter des regrets.

Ce jeudi, Endrick a sûrement entendu parler de la blessure de Kylian Mbappé. Le buteur du Real Madrid souffre d’une entorse au genou gauche qui l’éloignera des terrains pendant au moins trois semaines. En plus de la Supercoupe d’Espagne, le Français manquera d’autres rendez-vous importants comme la réception de l’AS Monaco en Ligue des Champions, ou le choc de haut de tableau en Liga sur le terrain de Villarreal. Autant de rencontres que l’international brésilien aurait pu disputer en l’absence de son concurrent.

Lire aussi Le Real Madrid confirme la blessure de Kylian Mbappé

C’était peut-être l’opportunité tant attendue pour l’ancien joueur de Palmeiras. Malgré la présence de Gonzalo Garcia, l’avant-centre de 19 ans aurait obtenu le temps de jeu nécessaire pour tenter de convaincre Xabi Alonso qu’il mérite une place dans ses rotations. Déjà parti, Endrick laisse filer cette occasion, tout comme il avait manqué celle de l’été dernier. Le jeune talent soignait une blessure musculaire et n’avait pas pu profiter du forfait de Kylian Mbappé (gastro-entérite) lors de la phase de groupes du Mondial des clubs. Espérons pour le néo-Lyonnais que son aventure en France lui permettra d’oublier ces ouvertures ratées.