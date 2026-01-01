ICONSPORT_256503_0031 (1)

OL : Endrick fait une grosse victime loin de Lyon

OL01 janv. , 20:00
parCorentin Facy
0
Prêté à l’OL cet hiver, Endrick entre toujours dans les plans du Real Madrid à long terme. Le club merengue souhaite d’ailleurs libérer de la place pour le Brésilien lorsqu’il sera l’heure pour lui de revenir.
Les supporters de l’Olympique Lyonnais attendaient ça avec impatience, leur club a enfin dévoilé les premières images d’Endrick au sein du club rhodanien. L’aventure du Brésilien en Ligue 1 est bien lancée même si l’avant-centre de 19 ans prêté par le Real Madrid ne sera pas qualifié pour le déplacement à Monaco samedi après-midi lors de la 17e journée de Ligue 1. Dans la capitale des Gaules, Endrick aura pour mission de bonifier un secteur offensif cohérent et équilibré mais qui manque d’un véritable tueur devant les buts alors que Martin Satriano ne fait clairement pas l’affaire.

Gonzalo Garcia vendu par le Real ? 

Les prestations de l’ancienne star de Palmeiras à l’OL seront observées avec beaucoup d’attention par les dirigeants du Real Madrid ainsi que par le staff de Xabi Alonso, comme le confirme le site Defensa Central. Le média spécialisé explique par ailleurs que le Real Madrid a une réelle volonté de s’appuyer sur Endrick à long terme et va joindre la parole aux actes pour le prouver. Selon les informations du média pro-Real, le club présidé par Florentino Pérez a pris la décision de se séparer de Gonzalo Garcia à la fin de la saison afin d’offrir plus de temps de jeu à Endrick lors de la saison 2026-2027.

Une volonté de faire de la place à Endrick 

ICONSPORT_280196_0001 (2)
Endrick a 6 mois pour briller à l'OL avant de revenir au Real Madrid
Ce choix s’explique notamment par la volonté assumée du Real Madrid d’exposer davantage un joueur acheté pour plus de 50 millions d’euros au Brésil et autour de qui les enjeux économiques et marketings sont très importants. Dans l’esprit de la direction du Real Madrid, Endrick doit être la doublure incontestée de Kylian Mbappé la saison prochaine et ainsi jouer au moins 25 matchs dans la saison toutes compétitions confondues. Même s’il n’a pas démérité, notamment lors de la Coupe du monde des clubs de la Fifa l’été dernier, Gonzalo Garcia sera donc le grand perdant de l’histoire et le grand sacrifié du Real Madrid. Un choix qui ne fera peut-être pas l’unanimité chez les Socios du Real, lesquels semblaient apprécier l’idée de voir percer un jeune buteur espagnol formé au club au sein de l’équipe première.
0
Articles Recommandés
ang incroyable ugarte deja pret a claquer la porte iconsport 240521 0124 382338
OL

L'OL prend une clim pour Manuel Ugarte

ICONSPORT_252656_0050 (1)
PSG

50 ME pour Diomandé, le coup de bluff du PSG

Eliesse Ben Seghir
OM

L’offre de l’OM refusée, il finit en larmes

maignan au coeur d un ac milan new look iconsport 260518 0240 1 394055
Serie A

Maignan revalorisé, Milan se fatigue pour rien

Fil Info

01 janv. , 22:00
L'OL prend une clim pour Manuel Ugarte
01 janv. , 21:30
50 ME pour Diomandé, le coup de bluff du PSG
01 janv. , 21:00
L’offre de l’OM refusée, il finit en larmes
01 janv. , 20:30
Maignan revalorisé, Milan se fatigue pour rien
01 janv. , 20:23
PL : Leeds résiste à Liverpool
01 janv. , 19:40
OM : Gouiri et Traoré vont enfin rejouer contre Nantes
01 janv. , 19:20
Le PSG dit non à une star marocaine… pour l’instant
01 janv. , 19:07
Officiel : Nice annonce l'arrivée d'Elye Wahi !

Derniers commentaires

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Aucun parti ne pourra remettre ce pays en état en 1 mandat. Ça c'est un faux procès, quel que soit le parti. Après, le RN n'a rien contre LES ÉTRANGERS. Ils en ont , comme beaucoup de français dont je fais parti, contre DES ÉTRANGERS, c'est à dire certains en particulier, ceux qui nous chient dessus. Ceux qui agressent à 4 contre 1 avec des couteaux, ceux qui tuent en gueulant le nom de leur dieu, ceux qui violent nos lois et nos femmes. Et je te le concède, avec les bonnes grâces de nos juges qui leur trouvent toujours des pseudos circonstances atténuantes. Résultats : de + en + de français commencent à s'armer et se disent prêts à se faire justice eux-mêmes parce qu'ils n'ont plus confiance en leur justice. Et j'en fais parti. Mais ne me prends pas pour un raciste écervelé : un étranger qui bosse, qui cherche à s s'intégrer dans chier sur les français nos moeurs et nos coutumes, je n'ai rien contre celui là, et je lui souhaite même la bienvenue. C'est de tout les autres dont les gens comme moi en ont marre. Et je ne suis pas naïf : si le RN passe en 2027, il leur faudra plus de 5 ans pour remettre ce pays d'aplomb, parce qu'il y a une chose dont je suis certain : c'est que les têtes de gondoles de LFI feront tout pour créer encore plus le bordel, vous créerez des milices comme le X3 fiché S de LFI l'a déjà fait. La France pourrait basculer dans le chaos, avec les " chances pour la France " qui n'ont pas besoin de ça pour tout casser et tout brûler. Ça serait juste pour eux le meilleur des alibis. Mais ce sont contre ces derniers que les français en ont en particulier..( je viens de lire qu'un pompier à été agressé près d'une cité par 3 mecs , au couteau...Un pompier, le keum qui peut mettre sa vie en jeu pour qqun qu'il ne connaît pas.....Y'a 25 ans jamais ça ne serait arrivé, et je suis navré mais on retrouve toujours le même type de population dans ce type d'histoire. C'est comme ça malheureusement.) Pourquoi on ne parle jamais en mal de l'immigration asiatique ? Peut-être parce qu'ils ont les meilleurs résultats scolaires, ne font chier personne, n'agressent pas des papys de 85 ans à 4 en le laissant pour mort comme le font nos chères chances pour la France. Il n'y a pas de hasard tu sais. Pourquoi je voudrais me séparer de quelqu'un qui fait du bien à mon pays? Et pourquoi je voudrais garder un étranger ou un bi-national qui fait du mal à mon pays? Les choses sont simples tu sais...

OL : Pierre Ménès annonce le départ de Fofana

Espérons qu'on puisse encore le vendre au moins 30/35.. Ses premiers matchs n'indiquaient pas une évolution, bcp trop collé à son aile et incapable de refaire les différences d'avant, en plus d'une blessure de plusieurs mois...

OM : Gouiri et Traoré vont enfin rejouer contre Nantes

Traoré peut jouer en 10 ?

OL : Pierre Ménès annonce le départ de Fofana

la valoir c'est pas toi qui l'a decide c'est l'acheteur ^^

OM : De Zerbi exige ce joueur à tout prix

Toi tu es vraiment un vrai marseillais qui préfère perdre au lieu de montrer ses capacités. En Allemagne le budget du Bayern est 4 fois plus que le 3° du classement. En Angleterre le budget d"Arsenal est 5 fois plus que Aston villa 3° Chelsea 6° son budget et 6 fois plus qu"Aston villa.. A Marseille enquête toute fraîche d'hier (cf l'équipe d'hier )votre président américain a dépensé depuis son arrivée 850 millions d'euros pour 0 TROPHÉE. Montpellier,lille monaco ont gagné chacun un championnat. Tu trouves normal que ces équipes gagnent un trophée. Si je me fie à es

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading