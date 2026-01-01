OL : Endrick fait une grosse victime loin de Lyon

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Aucun parti ne pourra remettre ce pays en état en 1 mandat. Ça c'est un faux procès, quel que soit le parti. Après, le RN n'a rien contre LES ÉTRANGERS. Ils en ont , comme beaucoup de français dont je fais parti, contre DES ÉTRANGERS, c'est à dire certains en particulier, ceux qui nous chient dessus. Ceux qui agressent à 4 contre 1 avec des couteaux, ceux qui tuent en gueulant le nom de leur dieu, ceux qui violent nos lois et nos femmes. Et je te le concède, avec les bonnes grâces de nos juges qui leur trouvent toujours des pseudos circonstances atténuantes. Résultats : de + en + de français commencent à s'armer et se disent prêts à se faire justice eux-mêmes parce qu'ils n'ont plus confiance en leur justice. Et j'en fais parti. Mais ne me prends pas pour un raciste écervelé : un étranger qui bosse, qui cherche à s s'intégrer dans chier sur les français nos moeurs et nos coutumes, je n'ai rien contre celui là, et je lui souhaite même la bienvenue. C'est de tout les autres dont les gens comme moi en ont marre. Et je ne suis pas naïf : si le RN passe en 2027, il leur faudra plus de 5 ans pour remettre ce pays d'aplomb, parce qu'il y a une chose dont je suis certain : c'est que les têtes de gondoles de LFI feront tout pour créer encore plus le bordel, vous créerez des milices comme le X3 fiché S de LFI l'a déjà fait. La France pourrait basculer dans le chaos, avec les " chances pour la France " qui n'ont pas besoin de ça pour tout casser et tout brûler. Ça serait juste pour eux le meilleur des alibis. Mais ce sont contre ces derniers que les français en ont en particulier..( je viens de lire qu'un pompier à été agressé près d'une cité par 3 mecs , au couteau...Un pompier, le keum qui peut mettre sa vie en jeu pour qqun qu'il ne connaît pas.....Y'a 25 ans jamais ça ne serait arrivé, et je suis navré mais on retrouve toujours le même type de population dans ce type d'histoire. C'est comme ça malheureusement.) Pourquoi on ne parle jamais en mal de l'immigration asiatique ? Peut-être parce qu'ils ont les meilleurs résultats scolaires, ne font chier personne, n'agressent pas des papys de 85 ans à 4 en le laissant pour mort comme le font nos chères chances pour la France. Il n'y a pas de hasard tu sais. Pourquoi je voudrais me séparer de quelqu'un qui fait du bien à mon pays? Et pourquoi je voudrais garder un étranger ou un bi-national qui fait du mal à mon pays? Les choses sont simples tu sais...