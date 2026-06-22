Michele Kang sauve encore l'OL de la Ligue 2

Un an après un examen chaotique face à la DNCG, l’OL se présente ce mercredi devant le gendarme financier du football français. Mais cette fois, l’optimisme est total dans les rangs lyonnais.

Il y a douze mois, les supporters de l’Olympique Lyonnais nageaient en plein cauchemar. Après le passage de John Textor face à la DNCG, une relégation administrative en Ligue 2 était prononcée à l’encontre du club rhodanien. Un an plus tard, la situation a bien changé. L’homme d’affaires américain ne fait plus partie du paysage à Lyon et Michele Kang l’a remplacé avec brio. Cette dernière a mis en place une cure d’austérité diablement efficace à l’OL.

Que ce soit sportivement ou financièrement, les résultats sont excellents et c’est donc avec beaucoup plus de confiance que l’Olympique Lyonnais se présente ce mercredi face à la DNCG . Le Progrès confirme que l’optimisme est de mise et que les bonnes relations entre les deux parties ainsi que les efforts considérables de l’OL pour réduire sa masse salariale et réaliser de belles ventes devraient permettre aux Lyonnais de s’en tirer sans aucune sanction.

« Ce mardi, l’optimisme n’est plus seulement de façade. Michele Kang devrait soutenir, avec le soutien de Michael Gerlinger, son plan d’action pour la saison à venir, avec l’espoir de passer l’examen sans problème, comme tous les clubs de Ligue 1 entendus jusque-là, sans aucune contrainte » écrit le quotidien rhonalpin. Adieux les encadrement de masse salariale et les interdictions de recruter, donc pour Lyon sauf grosse surprise.écrit le quotidien rhonalpin.

L'Equipe va plus loin en affirmant que la vente du club à Michele Kang, actée depuis quelques jours, va permettre à l'OL d'éviter une relégation administrative en Ligue 2, une sanction qui pendait encore au nez des Gones cet été. « Le dossier lyonnais devrait donc s'en trouver facilité devant le gendarme financier, même si rien n'est encore acquis tant la situation économique du club reste fragile » précise tout de même Hugo Guillemet. Il faut donc rester prudent et ne pas s'enflammer mais la vente du club à Michele Kang représente pour l'Olympique Lyonnais une très bonne nouvelle à court et moyen terme sur le plan financier.