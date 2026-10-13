OL : Un nouvel avant-centre arrive, Himbert va l’avoir mauvaise

L'OL va devoir faire sans son avant-centre vedette Loïs Openda, blessé pour les sept prochaines rencontres. Paulo Fonseca a trois possibilités pour le remplacer.

C’était la principale crainte de l’Olympique Lyonnais de ce début de saison, et c’est arrivé deux mois après le lancement de l’exercice. Recrue vedette de l’attaque lyonnaise, Loïs Openda est forfait pour un bon mois après avoir contracté une fissure du péroné dans le match de vendredi face à Lens. L’attaquant belge devrait manquer sept rencontres, ce qui n’est pas négligeable quand on connaît son importance. Non pas forcément sur les buts, puisqu’il n’a marqué que deux fois, mais dans le jeu, l’impact et le pressing, et aussi parce que Paulo Fonseca ne faisait clairement pas confiance à d’autres avant-centres en ce début de saison.

L’entraineur portugais ne va pas avoir le choix, et il va désormais devoir évaluer ses options. Pavel Sulc est un candidat logique puisqu’il a déjà évolué à ce poste de faux numéro 9 la saison dernière, avec une certaine réussite. Même si le Tchèque n’est plus dans une période faste. Il est surement temps de donner du temps de jeu à Rémi Himbert, qui s’était montré à son avantage la saison dernière mais ne semble plus avoir la confiance de Paulo Fonseca depuis la reprise. A 18 ans, il n’a plus joué la moindre minute depuis le match à Toulouse, où l’entraineur de l’OL avait mis son équipe B.

Merah pose sa candidature

Mais selon L’Equipe, un plan C pourrait prendre de l’ampleur, surtout après le match à Lens. Il s’agit de voir Khalis Merah se transformer en numéro 9. Le milieu de terrain aime être au coeur du jeu, mais il a fait très mal contre les « Sang et Or » avec une position plus avancée, provoquant un carton rouge et marquant tel un buteur pour la réduction du score. « J’ai beaucoup joué à cette position la saison dernière, je me sens bien », a glissé le jeune lyonnais, qui ne veut pas laisser passer sa chance de gratter du temps de jeu.

Une surprise face à Crystal Palace, puis contre Nice dimanche prochain, n’est donc pas à écarter, même si Rémi Himbert risquerait de se poser de sérieuses questions sur sa place dans la hiérarchie à Lyon s’il devait se faire passer devant en l’absence de Loïs Openda.