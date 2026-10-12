Cherki a piégé le PSG, le fou récit de L'Equipe

Cherki a piégé le PSG, le fou récit de L'Equipe

PSG
parCorentin Facy
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A deux jours du match entre le PSG et Manchester City, L’Equipe a révélé les coulisses de la signature avortée de Rayan Cherki dans la capitale. L’international français a fait capoter un transfert qui était acté à 99%.
A l’été 2024, le Paris Saint-Germain a frôlé un véritable coup de génie sur le marché des transferts. Et pour cause, le double champion d’Europe en titre était tout proche de s’offrir les services de Rayan Cherki en provenance de l’Olympique Lyonnais pour seulement 15 millions d’euros. Dans un récit publié à deux jours de Manchester City-PSG, L’Equipe revient sur les détails de la signature avortée de l’international français dans la capitale.
Le média affirme que très vite, un accord a été trouvé en juin 2024 entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor pour un transfert de Cherki contre seulement 15 millions d’euros. Heureux à l’idée d’accueillir celui qui portait alors les couleurs de l’OL, Luis Enrique l’a rapidement convaincu, en lui expliquant son projet de jeu dans lequel il devait jouer comme faux numéro neuf.
« Rayan Cherki valide un départ à Paris et un accord contractuel avec le joueur et son entourage est également trouvé très rapidement » écrit Loïc Tanzi. Cherki va même jusqu'à envoyer un très long message vocal à Nasser Al-Khelaïfi pour le remercier de l'opportunité exceptionnelle qu'il lui offre en signant au Paris Saint-Gerrmain. Tout était donc bouclé à 99% entre Lyon, Paris et Cherki. Sauf que le joueur a finalement tout fait capoter après un appel du Borussia Dortmund comme le raconte un acteur important des négociations.

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« Tout était prêt, sauf que le Borussia Dortmund est arrivé à ce moment-là en se mettant au milieu et en proposant du temps de jeu, ce que Paris ne garantit jamais. Rayan et son entourage ont réfléchi et ont temporisé quelques jours en attendant de voir si Dortmund allait concrétiser son discours » raconte cet acteur des négociations.
Gros raté pour Rayan Cherki puisque malgré un réel intérêt, le Borussia Dortmund ne dégainera jamais d’offre ferme à l’Olympique Lyonnais. Le PSG de son côté n’appréciera pas du tout cette volte-face au point de s’énerver « durement auprès du joueur et de ses proches ». Un transfert avorté qui peut laisser de très gros regrets à Paris au vu de la trajectoire prise par le joueur depuis un peu plus d’un an à Manchester City.
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Derniers commentaires

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Encore un bon choix de carrière …. Bien conseillé par la mère de Mbappé à l;époque …. Depuis le psg a 2 ⭐️⭐️ … eux 0 ….

PSG : Akliouche titulaire, ça va râler dans le vestiaire

Il a la classe, mais n’a pas encore tout montré ,il peut être encore meilleur et être le super joueur du club

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les sites poubelles de foot accentuent ce phenomene....comme ici par exemple

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au 140 douzième coup c la faute à l'arbitrage ne t'en déplaise : il y avait le contrat Kahusak sur sa gueule , ce putain de corse / boucher .

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ne parle pas avec ce cinglé , ça vaut pas un pet de lapin .

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