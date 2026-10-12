L'OL critique l'arbitrage, un chiffre clé fait très mal

L'OL critique l'arbitrage, un chiffre clé fait très mal

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parCorentin Facy
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En colère après la blessure contractée par Loïs Openda à Lens, l’OL a dégainé un communiqué dans lequel le club rhodanien critique ouvertement l’arbitrage, pas suffisamment protecteur de la santé des joueurs.
La colère prédomine à l’Olympique Lyonnais après la grave blessure subie par Loïs Openda sur la pelouse du RC Lens, vendredi en ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Contraint de céder sa place, l’attaquant prêté par la Juventus Turin souffre d’une fissure au péroné et manquera au moins sept matchs. Un énorme coup dur pour Paulo Fonseca et pour l’OL. Le club rhodanien ne digère pas et l’a fait savoir au travers d’un communiqué explosif directement adressé aux arbitres.
« Cette blessure intervient au terme d’une rencontre durant laquelle Loïs Openda a subi des fautes répétées dès les premières minutes, pour une seule sanction disciplinaire. L’Olympique Lyonnais déplore le traitement subi par son attaquant et considère qu'il n’a pas bénéficié de la protection nécessaire » écrit notamment l’OL sur son site officiel.
Chez les suiveurs du club rhodanien, ce communiqué a évidemment fait écho et certains comptes spécialisés ont cherché à en savoir davantage sur le traitement subi par Loïs Openda à Lens vendredi mais aussi depuis le début de la saison. Le compte @OL-Data sort un chiffre parlant qui confirme que l’ancien attaquant du RB Leipzig n’est pas suffisamment protégé depuis le début de la saison.

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« Sur les 13 fautes subies par Loïs Openda cette saison en Ligue 1, une seule a été sanctionnée : carton jaune pour Jonathan Gradit (Lens) » écrit le compte spécialisé. Très souvent accroché par les défenseurs adverses, Loïs Openda n’a vu qu’une seule faute subie être ensuite sanctionnée d’un carton jaune. De quoi alimenter encore davantage la colère des dirigeants de l’OL, écoeurés de perdre l’un de leurs meilleurs joueurs sur blessure pour une longue période.
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Tu devrais comprendre ce que tu lis. Mais... il n'y a rien à faire pour toi ! Tu ne sais toujours pas lire.

L'OL critique l'arbitrage, un chiffre clé fait très mal

Les joueurs Lensois avaient sans doute des consignes envers Lois Openda... et l'arbitre n'a pas fait son boulot. Résultat... Lens a pu accrocher l'OL et l'OL se retrouve sans Lois Openda durant un bon bout de temps. Et après... on vient t'expliquer que l'OL est traité comme les autres clubs de Ligue1.

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C est pour ça qu il est venu pleurer apres pour dire que Paris avait besoin d un joueur comme lui .Trajectoire ? Attendons la sanction de city

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