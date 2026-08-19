OL : Un joueur s'en va, un club crie victoire

Sur le départ de l'Olympique Lyonnais, Malick Fofana est au cœur d'un duel entre l'AS Roma et Galatasaray. Mais si les Turcs sont arrivés avec un contrat en or, le joueur privilégie plutôt un transfert dans la capitale de l'Italie.

Ce mardi soir, Paulo Fonseca et ses hommes étaient à Istanbul, en Turquie, pour le premier acte de leur duel face à Fenerbahçe. Au bout, une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Score final 1-1, le sort de cette double confrontation se jouera donc au Groupama Stadium. Et si les joueurs avaient la tête au football, en coulisses, la direction sportive de l' OL voyait sur le terrain l'un d'entre eux qui va prochainement rapporter une somme conséquente grâce à son futur transfert.

Malick Fofana, qui a disputé 89 minutes dans cette partie, est en effet au cœur d'un duel entre l'AS Roma et Galatasaray. Le club stambouliote est récemment entré dans la danse avec un contrat en or offert à l'international belge. Toutefois, c'est bien le club de la Louve qui pense avoir remporté le mise.

Malick Fofana à la Roma, tout est bouclé

Comme l'indique la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, tout est déjà bouclé pour le transfert de Malick Fofana à l'AS Roma. L'opération est estimée à 35 millions d'euros, bonus inclus, tandis que l'intéressé a déjà donné son accord à l'écurie italienne. Le quotidien sportif italien va même plus loin en indiquant que l'ailier de 21 ans a tout bonnement refusé l'intérêt de Galatasaray, qui s'était bel et bien immiscé dans ce dossier ces derniers jours.

C'est donc avec une volonté de signer à Rome que Malick Fofana tentera de qualifier l'OL, son futur ex-club, en Ligue des champions. Chez nos voisins transalpins, on lit que le club entrainé par Gian Piero Gasperini doit encore attendre que Lyon dispute son barrage retour face à Fenerbahçe pour que l'opération trouve enfin sa conclusion.