OL : Danio Riolo applaudit Lyon pour ce recrutement de génie

OL : Danio Riolo applaudit Lyon pour ce recrutement de génie

OL19 août , 9:20
parClaude Dautel
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L'OL a fait une bonne opération en allant faire le nul mardi soir en Turquie, même s'il faudra battre Fenerbahçe mercredi prochain à Lyon pour s'inviter en Ligue des champions. Pour Daniel Riolo, il faut tout de même saluer le club rhodanien pour avoir déjà relancé Loïs Openda.
Loïs Openda a peut-être marqué le but le plus important de ce début de saison pour l'Olympique Lyonnais, car même si Mason Greenwood a permis à Fenerbahçe de tirer le nul dans son antre, l'OL a désormais la main dans la course à la Ligue des champions. Prêté sans option lors de ce mercato par la Juventus, l'attaquant international belge semble être un nouveau pari à la Endrick, et forcément cela renforce le sentiment que Matthieu Louis-Jean est devenu le vrai boss du mercato en Ligue 1. Revenant sur la prestation de Lyon à Istanbul, et surtout sur le match réussi par Loïs Openda, Daniel Riolo admet être épaté par ce coup gagnant de l'Olympique Lyonnais, l'OL ayant relancé directement un joueur que la Juventus avait finalement fait passer au second plan la saison passée.

Bien joué l'OL

Dans l'After Foot, le journaliste vedette de RMC a livré son sentiment sur le joueur belge de 26 ans. « Openda n’est pas une trouvaille parce qu'on le connaissait. Mais si on veut dire la bonne idée, oui. En fait, il illustre parfaitement le concept du contexte. C'est un gars effectivement, si tu suis l'année dernière en Italie, tout le monde te dit « C'est qui Openda ? ». Mais il était dans un contexte où on l'a pas fait jouer parce que tu avais des mecs à statut qui étaient devant lui, qui n’étaient pas forcément meilleurs d'ailleurs, mais qu'on faisait jouer. Et d'être allé le chercher à la Juventus, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que là, les prestations qu'on lui voit faire là sur les deux matchs en tout cas, contre le Sparta et contre Fenerbahçe, c'est du très très bon niveau », constate Daniel Riolo.
Bien évidemment, tout cela va devoir être confirmé dès samedi soir à Toulouse pour l'ouverture de la saison de Ligue 1, et bien évidemment mercredi prochain au Groupama Stadium face à Fenerbahçe. Deux occasions données à Loïs Openda pour démontrer qu'avec lui l'Olympique Lyonnais peut rêver plus grand.

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ca veut rien dire mdr si il fait une bonne saison il partiras au bon prix vu qu'il y auras plus de demande et tu sais les joueurs des fois meme souvent il prolonge

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Bon alors t'a evidemment pas compris...comme dhab. Très 1er degré comme garçon.

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