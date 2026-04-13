OL : Un joueur hospitalisé, le secret a été bien gardé

L'OL peut remercier Dominik Greif après sa victoire contre Lorient. Pourtant le gardien de but slovaque de Lyon n'a pas préparé le match de la manière la plus facile.

Elu joueur du match face aux Merlus, le portier de l'Olympique Lyonnais a retiré une belle épine du pied de son équipe en réussissant une énorme parade dans le temps additionnel de la première période. Un geste de grande classe de Dominik Greif qui a empêché Bamba Dieng d'ouvrir le score et de permettre à Lorient de mener face à une formation lyonnaise fantomatique lors des 45 premières minutes. Par la suite, le gardien de but international slovaque recruté l'été dernier à Majorque pour 4 millions d'euros a encore réussi des arrêts décisifs, prouvant ainsi que la cellule recrutement de l'OL ne s'était pas trompée en se battant pour obtenir sa signature. Ce que l'on ne savait cependant pas, c'est que Dominik Greif n'avait pas préparé idéalement cette rencontre face à Lorient. Loin de là même.

Dominik Greif a eu un sérieux souci

Comme le révèle Le Progrès, ayant été victime de gros soucis gastriques, Dominik Greif a été hospitalisé samedi à Lyon, à 24 heures du match face aux Merlus. Mais finalement, le gardien de but s'est rapidement remis de ce problème et dimanche, après avoir parlé avec le staff de l'OL, il a été en mesure de tenir sa place dans les buts de l'Olympique Lyonnais. Un rétablissement dont Paulo Fonseca ne se plaindra pas, même si avec Rémy Descamps le club rhodanien tient un gardien remplaçant compétent. Mais, après avoir vu la masterclass délivrée par Dominik Greif face aux Bretons, il est clair que les médecins lyonnais ont rendu un très gros service au club de la capitale des Gaules. Greif a désormais une semaine pour se remettre de ce week-end très agité. Car dimanche prochain, l'Olympique Lyonnais se rendra au Parc des Princes pour y défier, et là encore l'OL aura besoin d'un gardien de but très inspiré s'il veut ramener quelque chose de ce déplacement chez les champions d'Europe.