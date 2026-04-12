L1 : L’OL regagne enfin et retrouve le Top 5

29e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium :

Olympique Lyonnais - FC Lorient : 2-0.

Buts : Yaremchuk (49e), Tolisso (56e) pour l’OL.

Boosté par les entrées d’Endrick et de Corentin Tolisso à la mi-temps, l’Olympique Lyonnais a dominé le FC Lorient (2-0) pour retrouver le chemin de la victoire et reprendre sa place dans le Top 5 de la Ligue 1.

Incapable de gagner le moindre match depuis la mi-février et mis sous pression par Lille, l’OM, Rennes et Monaco dans la course au podium, l’OL devait impérativement l’emporter contre Lorient ce dimanche soir. En première période, Lyon dominait les débats avec une possession stérile, sans créer de danger dans la surface bretonne… Il fallait même un arrêt réflexe de grande classe de Greif à bout portant devant Dieng (45e+2) pour permettre aux Gones de conserver le nul jusqu’à la mi-temps (0-0 à la 45e).

Au retour des vestiaires, Paulo Fonseca décidait de changer une partie de son équipe en faisant rentrer Endrick ou Tolisso. Des choix payants puisque quelques minutes après son entrée en jeu sur le côté droit, l’attaquant brésilien délivrait une merveille de centre sur la tête de Yaremchuk, qui s’imposait dans les airs pour battre Mvogo aux six mètres (1-0 à la 49e). Dans la foulée, c’est un autre entrant, Tolisso, qui doublait la mise d’une tête rageuse à la réception d’un tir contré d’Endrick dans la surface (2-0 à la 56e). Avec le break en poche, l’OL se relâchait un peu, et Dieng se montrait encore dangereux sans trouver la faille (59e). En fin de match, Greif était encore décisif en sortant de belles parades (81e, 87e) pour offrir les trois points à son équipe dans un Groupama Stadium en feu (2-0).

Suite à une série de neuf matchs sans le moindre succès, l’OL retrouve donc la joie de la victoire face à Lorient au meilleur des moments. Grâce à ce précieux succès, Lyon remonte ainsi à la cinquième place du championnat de France en dépassant Rennes et Monaco. Les Gones reviennent à deux points du podium, fermé par Lille (3e), tout en étant une seule unité derrière l’OM (4e).