ICONSPORT_283307_0077
Endrick

OL : Endrick est bien plus heureux à Lyon qu'à Madrid

OL12 avr. , 20:30
parAlexis Rose
0
Laissé sur le banc des remplaçants par Paulo Fonseca ce dimanche soir pour le match entre l'OL et le FC Lorient, Endrick ne regrette vraiment pas son choix de quitter le Real Madrid pour Lyon.
En manque de temps de jeu en première partie de saison sous le maillot du Real Madrid, Endrick a décidé de rejoindre l’Olympique Lyonnais dès le début du mercato hivernal en janvier. Si ses grands débuts ont été parfaits chez les Gones, avec cinq buts et deux passes décisives lors de ses cinq premiers matchs, l’attaquant brésilien a ensuite clairement décliné, à partir de son carton rouge écopé face à Nantes début février. S’il a quand même délivré trois passes décisives et marqué une fois en neuf matchs depuis, le joueur de 19 ans n’affiche pas son meilleur visage.

Lire aussi

OL : Endrick menacé, Paulo Fonseca prêt à frapper fortOL : Endrick menacé, Paulo Fonseca prêt à frapper fort
OL : Ghezzal annoncé titulaire à la place d’EndrickOL : Ghezzal annoncé titulaire à la place d’Endrick
C’est en partie pour cela que Paulo Fonseca a décidé de se passer de son attaquant vedette pour débuter la rencontre face à Lorient. Laissé sur le banc des remplaçants, au profit de Ghezzal, Yaremchuk et Moreira, Endrick va donc devoir ronger son frein ce dimanche soir. Jusqu’à son entrée en jeu pour faire la différence et prouver à son entraîneur qu’il a eu tort de ne pas l’aligner dans le onze de départ ? Les supporters lyonnais n’attendent que ça, surtout qu’Endrick se sent toujours très impliqué à Lyon.

« Je suis heureux ici en France »

« Parfois, quand les choses ne vont pas bien, on peut se sentir mentalement un peu instable, mais j'ai continué à travailler et à attendre ma chance. Je crois que rien n'arrive par hasard. Si Xabi Alonso m’avait fait jouer plus souvent au Real, je ne vivrais peut-être pas ce moment de bonheur à Lyon, avec davantage d'opportunités de faire ce que j'aime le plus : jouer au football.
Quand le nom de Lyon a été évoqué lors de mes discussions avec mon agent et ma femme Gabi, j’ai senti que c’était la bonne destination. Je remercie Dieu pour cela, car je suis heureux ici en France. Beaucoup de choses se produisent pour mon bien et celui de ma famille. Pouvoir jouer régulièrement à nouveau me procure un immense bonheur », a lancé, dans une interview sur FourFourTwo, l'attaquant brésilien, qui espère remettre Lyon sur le podium en remarquant plus de buts avant de retourner tenter sa chance à Madrid.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs10
Buts3
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
Emerson ICONSPORT_279505_0422
OM

Ce joueur de l’OM a le respect total de Beye

ICONSPORT_364181_0026
OL

L'OL soutient l'ASSE pendant quelques minutes

ICONSPORT_309979_0270
OM

OM : Rongier crache son venin sur Marseille

ICONSPORT_361268_0038
ASSE

ASSE : Blessé, il feinte pour continuer à jouer

Fil Info

12 avr. , 22:00
Ce joueur de l’OM a le respect total de Beye
12 avr. , 21:30
L'OL soutient l'ASSE pendant quelques minutes
12 avr. , 21:00
OM : Rongier crache son venin sur Marseille
12 avr. , 20:00
ASSE : Blessé, il feinte pour continuer à jouer
12 avr. , 19:46
OL - Lorient : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
12 avr. , 19:30
Batrakov au PSG, c'est validé en Russie
12 avr. , 19:26
PL : Man City corrige Chelsea et attend Arsenal
12 avr. , 19:11
L1 : Lille reprend la 3e place, Nice évite le pire
12 avr. , 19:00
Bonne nouvelle pour l'OM, le nouveau boss ne connait pas le foot

Derniers commentaires

OL - Lorient : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Tu te le fais prêter, et en plus on ne l'achetera pas... Et sinon, il te passe le bonjour !!!

OL - Lorient : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Valide copain !

OL - Lorient : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Fonseca ne sera plus l'entraîneur l'année prochaine ... Salaire trop élevé et ses fins de saison sont douteuses ...

OL - Lorient : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

C'est de la folie d'avoir fait venir Yaremchuk ...

OL - Lorient : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Quel niveau … 😤😤🇵🇹🇧🇷🇺🇦🇫🇷

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
Rennes
5029148749418
6
Monaco
49291541050437
7
O. Lyonnais
48281468412912
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading