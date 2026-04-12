OL : Endrick est bien plus heureux à Lyon qu'à Madrid

Laissé sur le banc des remplaçants par Paulo Fonseca ce dimanche soir pour le match entre l'OL et le FC Lorient, Endrick ne regrette vraiment pas son choix de quitter le Real Madrid pour Lyon.

En manque de temps de jeu en première partie de saison sous le maillot du Real Madrid, Endrick a décidé de rejoindre l’ Olympique Lyonnais dès le début du mercato hivernal en janvier. Si ses grands débuts ont été parfaits chez les Gones, avec cinq buts et deux passes décisives lors de ses cinq premiers matchs, l’attaquant brésilien a ensuite clairement décliné, à partir de son carton rouge écopé face à Nantes début février. S’il a quand même délivré trois passes décisives et marqué une fois en neuf matchs depuis, le joueur de 19 ans n’affiche pas son meilleur visage.

C’est en partie pour cela que Paulo Fonseca a décidé de se passer de son attaquant vedette pour débuter la rencontre face à Lorient. Laissé sur le banc des remplaçants, au profit de Ghezzal, Yaremchuk et Moreira, Endrick va donc devoir ronger son frein ce dimanche soir. Jusqu’à son entrée en jeu pour faire la différence et prouver à son entraîneur qu’il a eu tort de ne pas l’aligner dans le onze de départ ? Les supporters lyonnais n’attendent que ça, surtout qu’Endrick se sent toujours très impliqué à Lyon.

« Je suis heureux ici en France »

« Parfois, quand les choses ne vont pas bien, on peut se sentir mentalement un peu instable, mais j'ai continué à travailler et à attendre ma chance. Je crois que rien n'arrive par hasard. Si Xabi Alonso m’avait fait jouer plus souvent au Real, je ne vivrais peut-être pas ce moment de bonheur à Lyon, avec davantage d'opportunités de faire ce que j'aime le plus : jouer au football.

Quand le nom de Lyon a été évoqué lors de mes discussions avec mon agent et ma femme Gabi, j’ai senti que c’était la bonne destination. Je remercie Dieu pour cela, car je suis heureux ici en France. Beaucoup de choses se produisent pour mon bien et celui de ma famille. Pouvoir jouer régulièrement à nouveau me procure un immense bonheur », a lancé, dans une interview sur FourFourTwo, l'attaquant brésilien, qui espère remettre Lyon sur le podium en remarquant plus de buts avant de retourner tenter sa chance à Madrid.