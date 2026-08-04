OL : Pavel Sulc détourné de Lyon par De Zerbi

Absent pour le match aller du 3ᵉ tour préliminaire que l'OL joue ce mardi soir à Prague, Pavel Sulc est officiellement blessé. Mais l'Olympique Lyonnais ne le cache plus, l'international tchèque va quitter Lyon. Et en Angleterre, on évoque le nom de Tottenham plutôt que Leeds.

Le club de Michele Kang jouera gros contre le Sparta Prague, et pour ce premier très gros rendez-vous de la saison lyonnaise, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur l'un de ses atouts de la saison passée, Pavel Sulc. Le joueur tchèque ne pourra donc pas se mettre en valeur sous les yeux de ses compatriotes. « Il est blessé au niveau du genou. Il a une inflammation. Il est revenu plus tard car il était à la Coupe du Monde. Il voulait jouer ce match, j’en suis certain, mais c’est impossible », a d'abord précisé Paulo Fonseca au sujet du milieu offensif international tchèque de 25 ans. Cependant, l'entraîneur de l'OL a reconnu que cette absence de Pavel Sulc était également justifiée par le fait que le départ de ce dernier était probablement imminent.

Sulc vaut cher, l'OL va faire une belle affaire

Paulo Fonseca reconnaît que plusieurs clubs, et pas seulement Leeds, ont fait des offres à l'Olympique Lyonnais pour Pavel Sulc et qu'il était difficile de dire non. Même si l'OL est très loin d'être dans une situation aussi mauvaise que l'OM, il faut tout de même faire attention, surtout que Lyon a tout de même recruté. « Nous savons que Pavel a fait une grande saison lors du dernier exercice. C’est un joueur que beaucoup de clubs aiment. La valeur de Pavel en Europe est grande aujourd’hui. Je sais que des clubs sont attentifs à sa situation », a reconnu l'entraîneur portugais de l'Olympique Lyonnais.

Pour l'instant, seul Leeds est sorti du bois pour recruter Pavel Sulc avec une offre de 25 millions d'euros. Mais l'OL n'a pas donné suite à cette proposition initiale du club de Premier League. Ce mardi, des rumeurs affirment en Angleterre que Tottenham pourrait s'inviter dans le dossier Sulc, Roberto De Zerbi ayant apprécié les performances du joueur lyonnais lorsqu'il était sur le banc de l'OM. A savoir si les Spurs vont envoyer une offre et surtout si elle sera au niveau attendu