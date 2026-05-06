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OL : Un international marocain à Lyon, ça chauffe

OL06 mai , 16:00
parCorentin Facy
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Déjà tourné vers la préparation de son mercato estival, l’OL s’intéresse de très près à Zakaria El Ouahdi, dont le contrat avec La Gantoise expire dans deux ans. L’international marocain est estimé à 15 millions d’euros.
Dans l’attente de connaître son classement final en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais prépare déjà son futur mercato estival. Le responsable technique Matthieu Louis-Jean explore plusieurs pistes et notamment dans le secteur défensif. Au poste de latéral droit, l’avenir d’Ainsley Maitland-Niles est incertain. L’Anglais pourrait partir à un an de la fin de son contrat en juin 2027, raison pour laquelle l’OL scrute avec attention le marché à ce poste. Et un nom ressort avec insistance. Comme indiqué il y a déjà près d’un mois, l’Olympique Lyonnais s’intéresse bel et bien à Zakaria El Ouahdi.

L'intérêt pour El Ouahdi se confirme

Selon les informations de VoetbalNieuws, le latéral marocain de Genk est une cible très appréciée par l’état-major rhodanien. Valorisé à 15 millions d’euros par le club belge à deux ans de la fin de son contrat (juin 2028), El Ouahdi dispose comme Maitland-Niles d’un profil de latéral très offensif. Cette saison, il culmine à 20 buts et 11 passes décisives dans le championnat belge, des chiffres dignes d’un attaquant qui plaisent énormément à Paulo Fonseca et à la direction lyonnaise.
La concurrence sera néanmoins importante dans ce dossier. Aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven est également intéressé. En Ligue 1, le nom de l’Olympique de Marseille est évoqué dans ce dossier. Mais en cas de qualification directe en Ligue des Champions, comme cela semble en prendre le chemin, l’OL aura un argument énorme face à son rival marseillais pour rafler la mise. Reste maintenant à voir si Matthieu Louis-Jean parviendra à revoir ce tarif de 15 millions d’euros à la baisse pour le faire entrer dans le budget des Gones.

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Car même en cas de qualification en Ligue des Champions, les dirigeants rhodaniens et Michele Kang en tête n’ont pas l’intention de faire n’importe quoi. Et certainement pas de dépenser 15 millions d’euros sur un latéral dès l’ouverture du marché des transferts. La piste reste quoi qu’il en soit à surveiller et pourrait aussi dépendre de l’avenir de certains joueurs de l’OL d’ici les prochaines semaines.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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