OL : Un dirigeant vient au secours d'Endrick

De retour du Brésil, Endrick sera titulaire ce dimanche lors du très important match face à Angers. S'il connaît un passage à vide avec l'OL, le buteur brésilien n'est pas du genre à se prendre la tête.

Progrès. Désormais presque assuré de disputer le Mondial 2026 avec le Brésil , Endrick a retrouvé ses coéquipiers avec le coeur léger. Cependant, l'avant-centre prêté par le Real Madrid est bien conscient qu'il devra se montrer sous un autre jour sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, ses récentes prestations, notamment celle contre Monaco, n'ayant pas du tout été à la hauteur. Même si Paulo Fonseca lui accorde une confiance absolue, et répète à qui veut l'entendre qu'Endrick est arrivé dans des conditions particulières à l'OL, le joueur de 19 ans pourrait tout de même être perturbé. Lui qui n'a plus marqué en Ligue 1 depuis le 25 janvier et le fameux match contre Metz qui avait contribué à ce qu'il soit élu joueur du mois en Ligue 1, semble cependant imperméable aux critiques, comme l'a confié un dirigeant lyonnais au

Endrick ne se prend pas la tête

Là où certains joueurs pourraient commencer à tergiverser en raison de cette absence de réussite depuis désormais plus de deux mois, Endrick assume et n'affiche aucune inquiétude. « Il est sûr de son football, il a toujours confiance. À son âge, on ne sent pas un joueur qui doute », explique un responsable de l'Olympique Lyonnais au sujet d'Endrick. Il est vrai que l'attaquant prêté par le Real Madrid n'a aucune raison de se mettre une pression excessive sur les épaules à ce stade de sa carrière. Tandis que les portes de la Seleçao lui sont désormais ouvertes, les responsables madrilènes se réjouissent des performances de leur joueur avec l'OL, et surtout ils se félicitent de voir que Lyon tient ses promesses et fait jouer Endrick à chaque match.

Un ticket en C1 pour bien finir l'histoire

Concernant la course aux buts, même si son compteur est bloqué à 6 réalisations toutes compétitions confondues depuis plusieurs semaines, il faut tout de même rappeler qu'Endrick a été passeur décisif à cinq reprises, ce qui est significatif. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on espère que désormais la suite et la fin probable de la carrière rhodanienne du prodige brésilien sera spectaculaire avec, pourquoi pas, une qualification pour la prochaine Ligue des champions. De quoi conclure une histoire commune de la plus belle des façons.