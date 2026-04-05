Endrick

OL : Un dirigeant vient au secours d'Endrick

OL05 avr. , 8:20
parClaude Dautel
0
De retour du Brésil, Endrick sera titulaire ce dimanche lors du très important match face à Angers. S'il connaît un passage à vide avec l'OL, le buteur brésilien n'est pas du genre à se prendre la tête.
Désormais presque assuré de disputer le Mondial 2026 avec le Brésil, Endrick a retrouvé ses coéquipiers avec le coeur léger. Cependant, l'avant-centre prêté par le Real Madrid est bien conscient qu'il devra se montrer sous un autre jour sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, ses récentes prestations, notamment celle contre Monaco, n'ayant pas du tout été à la hauteur. Même si Paulo Fonseca lui accorde une confiance absolue, et répète à qui veut l'entendre qu'Endrick est arrivé dans des conditions particulières à l'OL, le joueur de 19 ans pourrait tout de même être perturbé. Lui qui n'a plus marqué en Ligue 1 depuis le 25 janvier et le fameux match contre Metz qui avait contribué à ce qu'il soit élu joueur du mois en Ligue 1, semble cependant imperméable aux critiques, comme l'a confié un dirigeant lyonnais au Progrès.

Endrick ne se prend pas la tête

Là où certains joueurs pourraient commencer à tergiverser en raison de cette absence de réussite depuis désormais plus de deux mois, Endrick assume et n'affiche aucune inquiétude. « Il est sûr de son football, il a toujours confiance. À son âge, on ne sent pas un joueur qui doute », explique un responsable de l'Olympique Lyonnais au sujet d'Endrick. Il est vrai que l'attaquant prêté par le Real Madrid n'a aucune raison de se mettre une pression excessive sur les épaules à ce stade de sa carrière. Tandis que les portes de la Seleçao lui sont désormais ouvertes, les responsables madrilènes se réjouissent des performances de leur joueur avec l'OL, et surtout ils se félicitent de voir que Lyon tient ses promesses et fait jouer Endrick à chaque match.

Un ticket en C1 pour bien finir l'histoire

Concernant la course aux buts, même si son compteur est bloqué à 6 réalisations toutes compétitions confondues depuis plusieurs semaines, il faut tout de même rappeler qu'Endrick a été passeur décisif à cinq reprises, ce qui est significatif. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on espère que désormais la suite et la fin probable de la carrière rhodanienne du prodige brésilien sera spectaculaire avec, pourquoi pas, une qualification pour la prochaine Ligue des champions. De quoi conclure une histoire commune de la plus belle des façons.

Lire aussi

L'OL offre un cadeau historique à EndrickL'OL offre un cadeau historique à Endrick
OL : Tagliafico convoqué pour s'expliquerOL : Tagliafico convoqué pour s'expliquer
Angers - OL : Les compos probablesAngers - OL : Les compos probables
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_362260_0019
Ligue des Champions

LdC : Programme TV des quarts de finale

ICONSPORT_363682_0202
OM

OM : Facundo Medina quitte la pelouse au bord des larmes

ICONSPORT_363689_0029
Serie A

Serie A : L’Inter explose la Roma et fonce vers le titre

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 28e journée

Fil Info

06 avr. , 00:00
LdC : Programme TV des quarts de finale
05 avr. , 23:15
OM : Facundo Medina quitte la pelouse au bord des larmes
05 avr. , 22:49
Serie A : L’Inter explose la Roma et fonce vers le titre
05 avr. , 22:47
L1 : Programme TV et résultats de la 28e journée
05 avr. , 22:44
Battu à Monaco, l'OM n'est plus sur le podium
05 avr. , 22:42
ASM-OM : La lenteur d’Egan-Riley fait pleurer les Marseillais
05 avr. , 22:00
Roberto De Zerbi c'est très fort, Tottenham hallucine
05 avr. , 21:30
Real : Rudiger s'énerve sur Camavinga, ça sent la fin
05 avr. , 21:00
L’Italie rêve de Guardiola, il ne dit pas non

Derniers commentaires

L’OM demande l’arrêt des privilèges du PSG

T'es toujours dans l'insulte, le premier degré, le culte de la pensée unique. T'es à poil d'argument, tu me traites de raciste, de misogyne etc comme un gamin. T'es aigri t'as du te faire piquer ton goûter à l'ecole. Et non l'avis de Beye ou d'un entraîneur dont l'équipe s'est fait laver par Bruges et l'atalanta sur les reports on s'en tape. Mais il peut en parler si ça lui dit, enfin s'écouter parler plutôt avec sa rhétorique bidon approximative. Dès qu'on tend un micro à ce mec, il te raconte sa vie. Ton histoire de 1/8 ou quart on s'en tape, tous les reports demandés par les Clubs ont été acceptés, sauf celui de Lyon, trop tardif. Je reproche aux coachs de l'om de se tromper de sujets, de perdre le fil de leur intérêt. De zerbi aussi en faisait des tonnes, donnait son avis sur tout. Ton club a besoin d'être recentré sur ses enjeux sportifs. Tout autre question doit être balayée en 1 phrase pour recentrer le débat sur l'om. C'est vital et impactant pour les joueurs. Même ce point de vue, t'es incapable de le comprendre de manière objective. T'es du genre à dire : "bah quoi??? Il répond juste à la question qu'on lui pose" 😅

ASM-OM : La lenteur d’Egan-Riley fait pleurer les Marseillais

wow. super vanne !

L’OM demande l’arrêt des privilèges du PSG

Ça fausse la LDC, paris seront plus frais physiquement que Liverpool, pas de risque de blessure pour paris, c'est pas juste

OM : Facundo Medina quitte la pelouse au bord des larmes

Cet acteur né.........Je crois pas du tout en son cinéma.

ASM-OM : La lenteur d’Egan-Riley fait pleurer les Marseillais

Le gars se claque au début de l'action et malgré tout empêche Balogun de faire un un-contre-un, et tout ce qu'ils trouvent à dire c'est qu'il a une charrette? Tommasi, est bien le clown qu'on pense qu'il est. Par contre personne pour parler de Rulli et de sa position sur ce but? Comment c'est possible de se faire lober dans cette situation?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading