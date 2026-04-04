OL : Tagliafico convoqué pour s'expliquer

Retenu par l'équipe d'Argentine, Nicolas Tagliafico est de retour à Lyon, mais il ne jouera pas de sitôt puisqu'il a été suspendu trois matchs suite à son expulsion contre Monaco. L'OL veut des explications.

Expulsé contre le Celta Vigo le jeudi, Nicolas Tagliafico a de nouveau vu rouge trois jours plus tard contre Monaco. Ayant déjà évité la sanction suprême après une faute grossière sur Maghnes Akliouche , le défenseur argentin n'a pas été en mesure d'échapper à l'expulsion après un tacle totalement excessif, et stupide, sur Lamine Camara. Pour l'Olympique Lyonnais, une telle succession de fautes avec l'effet qu'elles ont, est totalement inacceptable. D'autant que l'OL a tout de même accordé un salaire de 220.000 euros par mois au champion du monde argentin lorsqu'il est revenu l'été dernier. Alors, avant le match à Angers, dimanche à 15 heures, Paulo Fonseca a confirmé qu'il allait avoir une explication de texte avec Nicolas Tagliafico.

Tagliafico doit rapidement se calmer

Conscient que le joueur devait rapidement changer d'attitude, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a déjà prévu un rendez-vous avec Nicolas Tagliafico. « Nicolas est revenu ce vendredi de sélection, et je n'ai pas encore eu le temps de lui parler. Mais je veux qu'on le fasse car je pense que c'est important. Cette situation ne peut pas arriver. Il n'était pas nerveux. C'est un joueur expérimenté, et je suppose que c'est de la frustration. Or, nous devons rester équilibrés », a prévenu Paulo Fonseca.

Sous contrat jusqu'en 2027 avec l'Olympique Lyonnais, Nicolas Tagliafico était arrivé en fin de contrat l'an passé. Mais, après avoir quitté le club rhodanien, et envisagé une signature en Espagne, il avait finalement fait son retour au coeur de l'été après avoir négocié avec les dirigeants de l'OL. Un come-back plutôt payant durant une bonne partie de la saison, mais qui tourne à la farce depuis quelques rencontres, sans que l'on connaisse les raisons de cette attitude totalement sidérante de la part d'un défenseur aussi expérimenté. Pour rappel, la saison passée, il n'avait pas pris un seul carton rouge.