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L'OL offre un cadeau historique à Endrick

OL04 avr. , 8:20
parClaude Dautel
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Prêté par le Real Madrid à l'Olympique Lyonnais, Endrick est en passe de réussir son pari. L'avant-centre brésilien rêvait de Seleçao, il va même avoir mieux.
Lorsqu'il a fait le forcing auprès des dirigeants madrilènes afin d'avoir la possibilité de rejoindre l'Olympique Lyonnais lors du mercato d'hiver, Endrick avait une seule idée en tête. Pour le jeune attaquant, il fallait impérativement pouvoir se montrer favorablement, afin que Carlo Ancelotti, qui l'avait pourtant snobé au Real, le fasse au moins venir une fois avec l'équipe du Brésil, dont l'ancien entraîneur madrilène est devenu le sélectionneur.
Impressionnant avec l'OL, et même élu joueur du mois de janvier en Ligue 1 dès ses premières apparitions avec Lyon, Endrick s'est donc rappelé au bon souvenir de Carlo Ancelotti. Même si, depuis quelques matchs, à l'image de ses coéquipiers lyonnais, Endrick va moins bien, ce dernier a tout de même été convoqué pour les deux matchs amicaux joués par l'équipe du Brésil. Remplaçant contre la France, le joueur de l'OL a brillé contre la Croatie.
Et à en croire le quotidien sportif espagnol AS, Endrick a gagné le jackpot. Car non seulement il ne fait désormais quasiment plus aucun doute qu'il sera dans la liste du Brésil pour la prochaine Coupe du Monde. Ce qui était son rêve en signant à l'Olympique Lyonnais, mais il est désormais clairement en lice pour être titulaire dès le coup d'envoi du prochain Mondial. C'est ce que confirme Eduardo Burgos Rodríguez, correspondant d'AS en Amérique du Sud.

Endrick a tout gagné avec Lyon

Selon notre confrère, Endrick a réussi à faire changer d'avis Carlo Ancelotti, ce qui n'est pas un mince exploit. Car lorsqu'il avait le jeune Brésilien sous ses ordres au Real Madrid, il ne lui a guère donné de temps de jeu. Pour toute la saison 2024-2025, Endrick avait en effet disputé 847 minutes, se contentant essentiellement de bouts de matchs avec les Merengue. Pour donner une petite comparaison, depuis qu'il a signé à l'Olympique Lyonnais au mercato d'hiver, Endrick a joué 1.114 minutes (705 en Ligue 1, 252 en Coupe de France et 157 en Europa League).
Même s'il est très probable que la saison prochaine, le natif de Taguatinga repartira au Real Madrid, Endrick pourra éternellement remercier le club de Michele Kang de lui avoir donné la chance de briller et surtout de se faire une vraie place dans l'équipe du Brésil. Car comme l'ajoute le média sportif espagnol, du côté des autorités brésiliennes, Endrick était plutôt programmé pour se faire une place dans la Seleçao dans quatre ans. « La CBF (Confédération brésilienne de football) pensait que son heure n'était pas encore venue, qu'elle arriverait lors de la Coupe du monde 2030 en Espagne. Mais pour l'attaquant, c'était trop long », précisent nos confrères.

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Derniers commentaires

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Marseille a 250 bar de budget.. Lens 50 ! Merci a plus .

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aariver à la 30 eme journée pour dire ça..... avec du fric illimité. Avoue que ça fait pitié non? et tu vas aussi t estasier qd vous battrez Liverpool? vu leur match pitoyable encore cet aprem... des exploits !

PSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excuse

Et ce soir si lille gagne on aurait fait un grand pas vers le 14 ème titre .

PSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excuse

Et c est bien dommage.....car la page PSG epoque canal plus et meme avant sera définitivement effacer ......si le PSG quitte le PARC.

PSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excuse

Euh, ça fait 10 fois que tu postes la même chose et visiblement personne ne veut en parler … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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