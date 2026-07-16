OM : 40 millions d’euros envolés, première polémique pour Lorenzi

Premier coup raté pour Grégory Lorenzi, qui a du brader Mason Greenwood à la stupéfaction des supporters marseillais. Le DS de l'OM a du s'en expliquer en accusant l'Anglais.

Connu pour ses bons coups sur le mercato avec le Stade Brestois et la faculté de relancer des joueurs malgré des moyens limités, Grégory Lorenzi arrive dans un club d’une toute autre dimension à l’OM . Même avec les contraintes financières musclées, le directeur sportif marseillais est attendu au tournant sur chaque décision. Si Pablo Longoria arrivait toujours à trouver de l’argent magique pour faire venir des stars et des joueurs à la pelle, ce ne sera pas le cas pour le dirigeant corse.

Il faut d’abord vendre, et bien vendre. Ce ne sera pas le cas avec Mason Greenwood. L’Anglais est encore jeune, possédait un contrat sur le long terme, et était tout simplement l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 sur les deux dernières années. Malgré cela, l’OM touchera moins de 40 millions d’euros sur cette vente. Les montants diffèrent selon les médias, mais Manchester United va récupérer sa part, et Marseille ne gagnera presque rien sur cette opération par rapport au montant lâché pour le faire venir en 2024.

Lorenzi accuse Greenwood

Une vraie claque pour les supporters, qui se soucient beaucoup des moyens financiers de leur club, et ne comprennent pas comment un joueur avec un tel profil n’est pas parti pour 80 millions d’euros. Acculé en conférence de presse sur ce sujet, Grégory Lorenzi s’est justifié, en expliquant la frilosité du marché et la mauvaise réputation de l’Anglais (affaires de violences en Angleterre et attitude discutable).

« Vous connaissez tous la complexité du dossier Greenwood, à travers l'image que le joueur peut avoir. On aurait pensé que plusieurs clubs allaient taper à notre porte, ce qui n’a malheureusement pas été le cas. Une vente à 80 ME ? Le marché a estimé qu'il ne les valait pas, d’autant plus que le joueur avait une volonté de quitter le club le plus vite possible », a assuré le directeur sportif de l’OM, qui lance un pavé envers son ancien joueur, qui a plusieurs fois assuré qu’il comptait rester à Marseille cet été. Visiblement, en privé, ce n'était pas le même discours.