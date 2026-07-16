OM : 40 millions d’euros envolés, première polémique pour Lorenzi

OM : 40 millions d’euros envolés, première polémique pour Lorenzi

OM16 juil. , 12:40
parGuillaume Conte
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Premier coup raté pour Grégory Lorenzi, qui a du brader Mason Greenwood à la stupéfaction des supporters marseillais. Le DS de l'OM a du s'en expliquer en accusant l'Anglais.
Connu pour ses bons coups sur le mercato avec le Stade Brestois et la faculté de relancer des joueurs malgré des moyens limités, Grégory Lorenzi arrive dans un club d’une toute autre dimension à l’OM. Même avec les contraintes financières musclées, le directeur sportif marseillais est attendu au tournant sur chaque décision. Si Pablo Longoria arrivait toujours à trouver de l’argent magique pour faire venir des stars et des joueurs à la pelle, ce ne sera pas le cas pour le dirigeant corse.
Il faut d’abord vendre, et bien vendre. Ce ne sera pas le cas avec Mason Greenwood. L’Anglais est encore jeune, possédait un contrat sur le long terme, et était tout simplement l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 sur les deux dernières années. Malgré cela, l’OM touchera moins de 40 millions d’euros sur cette vente. Les montants diffèrent selon les médias, mais Manchester United va récupérer sa part, et Marseille ne gagnera presque rien sur cette opération par rapport au montant lâché pour le faire venir en 2024.

Lorenzi accuse Greenwood

Une vraie claque pour les supporters, qui se soucient beaucoup des moyens financiers de leur club, et ne comprennent pas comment un joueur avec un tel profil n’est pas parti pour 80 millions d’euros. Acculé en conférence de presse sur ce sujet, Grégory Lorenzi s’est justifié, en expliquant la frilosité du marché et la mauvaise réputation de l’Anglais (affaires de violences en Angleterre et attitude discutable).
« Vous connaissez tous la complexité du dossier Greenwood, à travers l'image que le joueur peut avoir. On aurait pensé que plusieurs clubs allaient taper à notre porte, ce qui n’a malheureusement pas été le cas. Une vente à 80 ME ? Le marché a estimé qu'il ne les valait pas, d’autant plus que le joueur avait une volonté de quitter le club le plus vite possible », a assuré le directeur sportif de l’OM, qui lance un pavé envers son ancien joueur, qui a plusieurs fois assuré qu’il comptait rester à Marseille cet été. Visiblement, en privé, ce n'était pas le même discours.
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Derniers commentaires

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Donc tu penses VRAIMENT que TOUS les entraineurs que Kylian a eu lui ont demandé de ne pas défendre ? C'est surtout que depuis la CDM 2018 il ne défend plus et ça permet à des équipes comme l'Espagne qui aiment avoir le ballon de ressortir le ballon proprement. C'est bien dommage d'ailleurs parce que je pense que pour un défenseur, voir un MBappe venir te chasser, ça doit pas être simple à gérer physiquement et psychologiquement. Pourquoi crois-tu qu'il en en train de se mettre à dos les supporters et autres joueurs madrilène à dos comme ce fut le cas au PSG ? Perso je trouve que c'est un joueur qui a des qualités indéniables mais faut pas non plus le mettre sur un piédestal car il a des défauts (comme tout le monde).

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Cherki reste un vente obligatoire pour combler un trou dans les caisse. Difficile de comparer.

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doit ? Non... dans le football moderne, c'est l'entraineur qui décide. Mais ça... tu n'arrives pas à le comprendre. Ben ouais... ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux et chez les médias... c'est ce qu'il y a de plus important pour toi. ^^

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Dans le football moderne tout le monde doit défendre et même les attaquants puisque c'est eux qui empêchent les premières relances. Bref (comme tu aimes si bien à dire), tu ne connais finalement pas grand chose ^^

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Oh... je connais la vie... et plus que tu ne le penses. Bref... tu n'as toujours pas compris, ainsi que tes amis, que le sélectionneur ou l'entraineur lui demande de rester devant. Bref... sans Kylian Mbappé, l'Equipe de France serait déjà revenue à la maison depuis très longtemps.

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