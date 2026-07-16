Mercato réussi pour l’OL, le patron a parlé

Mercato réussi pour l’OL, le patron a parlé

OL16 juil. , 12:20
parGuillaume Conte
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L'OL a frappé vite et fort au mercato et c'est une très bonne chose pour Paulo Fonseca et ses joueurs. Les recrues ont été bien choisies et vont monter en puissance cet été.
Plus fort que le PSG et l’OM, l’Olympique Lyonnais a quasiment bouclé son recrutement avant la mi-juillet. Il y aura comme prévu quelques retouches, avec la venue d’un avant-centre souhaitée avant la fin du mois, et peut-être une vente majeure avant la deadline de fin août. Mais les contours sont posés et Paulo Fonseca a déjà pu compter sur six nouveaux éléments pendant sa préparation.
Un vrai luxe pour un entraineur de Ligue 1, ce que Corentin Tolisso reconnait bien volontiers. Capitaine et taulier de l’équipe lyonnaise, le milieu de terrain a avoué que les nouveaux joueurs avaient déjà marqué des gros points et le fait qu’ils puissent arriver aussi tôt dans la saison est une vraie arme. Surtout, le comportement des nouveaux joueurs est exemplaire, dans la lignée de ce qui avait été fait l’été dernier.
« Le groupe vit bien. Les nouveaux s'intègrent parfaitement. Ce sont de bonnes personnes, avec une excellente mentalité. Et ça je pense qu’aujourd’hui, c’est important d’avoir ça dans le club. Ce sont des bosseurs aussi donc c’est un très bonne chose. Après, il y a des automatismes à prendre. On apprend à se connaître de plus en plus avec les entraînements. Il faudra vraiment qu’on se connaisse bien le 5 août, ce sera le plus important. On le voit dans les matchs amicaux, il y a beaucoup d’envie de la part de tout le monde », a confié Corentin Tolisso sur le site officiel de l’OL, après la victoire face au Servette de Genève.
Peu d’enseignements à tirer pour le moment des premiers matchs amicaux, où le travail foncier a joué sur les organismes et n’a pas encore permis de voir les joueurs sous leur meilleur profil. Mais il reste trois semaines pour accélérer encore et répondre présent pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions.

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Derniers commentaires

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

doit ? Non... dans le football moderne, c'est l'entraineur qui décide. Mais ça... tu n'arrives pas à le comprendre. Ben ouais... ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux et chez les médias... c'est ce qu'il y a de plus important pour toi. ^^

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Dans le football moderne tout le monde doit défendre et même les attaquants puisque c'est eux qui empêchent les premières relances. Bref (comme tu aimes si bien à dire), tu ne connais finalement pas grand chose ^^

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Oh... je connais la vie... et plus que tu ne le penses. Bref... tu n'as toujours pas compris, ainsi que tes amis, que le sélectionneur ou l'entraineur lui demande de rester devant. Bref... sans Kylian Mbappé, l'Equipe de France serait déjà revenue à la maison depuis très longtemps.

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Les Marseillais, ils s'inventent vraiment une ville jolie et paisible, mdr. Tout le monde sait que cette ville, c'est une décharge à ciel ouvert.

« Mbappé synonyme d’élimination », ça chauffe en France

Alors dit-moi pourquoi l'arbitre a sifflé un coup-franc à la 88ème minute pour une faute sur Désiré Doué alors qu'il avait les deux pieds dans la surface de réparation ? ^^

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