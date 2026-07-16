Mercato réussi pour l’OL, le patron a parlé

doit ? Non... dans le football moderne, c'est l'entraineur qui décide. Mais ça... tu n'arrives pas à le comprendre. Ben ouais... ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux et chez les médias... c'est ce qu'il y a de plus important pour toi. ^^
Dans le football moderne tout le monde doit défendre et même les attaquants puisque c'est eux qui empêchent les premières relances. Bref (comme tu aimes si bien à dire), tu ne connais finalement pas grand chose ^^
Oh... je connais la vie... et plus que tu ne le penses. Bref... tu n'as toujours pas compris, ainsi que tes amis, que le sélectionneur ou l'entraineur lui demande de rester devant. Bref... sans Kylian Mbappé, l'Equipe de France serait déjà revenue à la maison depuis très longtemps.
Les Marseillais, ils s'inventent vraiment une ville jolie et paisible, mdr. Tout le monde sait que cette ville, c'est une décharge à ciel ouvert.
Alors dit-moi pourquoi l'arbitre a sifflé un coup-franc à la 88ème minute pour une faute sur Désiré Doué alors qu'il avait les deux pieds dans la surface de réparation ? ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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