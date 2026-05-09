OL : Un coup de génie financier avec ce futur international français ?

Déjà tourné vers le mercato estival, l’OL s’intéresse à Kévin Danois, qui pourrait quitter l'AJA cet été. Un profil très intéressant sur le plan sportif pour le club lyonnais, mais pas uniquement.

Mais aussi car Kevin Danois pourrait permettre à Lyon de réaliser une belle plus-value à l’avenir. « Danois, c’est quelqu’un qui fait énormément de travail au milieu de terrain. Il est extrêmement athlétique, c’est un terme qui va revenir beaucoup dans ma bouche lors du mercato car j’ai le sentiment que l’OL voit les données athlétiques de notre équipe et souhaite passer un step de ce côté-là. L’intérêt de Danois aussi, c’est que si on le paye 12 millions d’euros et qu’à 21 ans, il joue la Ligue des Champions, il peut devenir international français A même si c’est trop tôt pour le dire… » a analysé le spécialiste de l’Olympique Lyonnais sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.

« S’intéresser à ce joueur, ça décrit une volonté de l’OL selon moi de continuer à rajeunir l’effectif et de continuer à augmenter la densité athlétique. Il y a un énorme potentiel de plus-value. Lyon a un énorme besoin de générer des revenus. Des plus-values avec des jeunes joueurs est une manière très efficace de se remplumer » estime-t-il. La question est maintenant de savoir si l’Olympique Lyonnais parviendra à prendre le meilleur sur Lille ou encore le Stade Rennais dans ce dossier qui s’annonce d’ores et déjà très concurrentiel. Ce qui pourrait faire grimper les enchères pour le plus grand plaisir de l’AJ Auxerre. Le club bourguignon n’exclut pas d’ailleurs de conserver son grand espoir de 21 ans en cas de maintien en Ligue 1.