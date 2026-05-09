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OL : Un coup de génie financier avec ce futur international français ?

OL09 mai , 20:30
parCorentin Facy
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Déjà tourné vers le mercato estival, l’OL s’intéresse à Kévin Danois, qui pourrait quitter l'AJA cet été. Un profil très intéressant sur le plan sportif pour le club lyonnais, mais pas uniquement.
Formé à Auxerre, Kévin Danois enchaîne les bonnes saisons en Ligue 1. Le milieu de terrain de 21 ans n’est plus un inconnu des recruteurs français, lesquels sont de plus en plus nombreux à se pencher sur la situation du jeune auxerrois dans l’optique du prochain mercato. L’Olympique Lyonnais, Lille et le Stade Rennais ont notamment pris des renseignements pour le faire venir cet été. L’AJA n’a pas l’intention de brader sa pépite, sous contrat jusqu’en juin 2029, et pour qui il faudra sans doute débourser au moins 12 millions d’euros. Mais selon le créateur de contenus Teddy Spencer, spécialiste de l’actualité de l’OL, cette piste a tout du bon plan pour les Gones. D’abord car elle répond à un vrai besoin avec un milieu défensif au profil très intéressant.
Mais aussi car Kevin Danois pourrait permettre à Lyon de réaliser une belle plus-value à l’avenir. « Danois, c’est quelqu’un qui fait énormément de travail au milieu de terrain. Il est extrêmement athlétique, c’est un terme qui va revenir beaucoup dans ma bouche lors du mercato car j’ai le sentiment que l’OL voit les données athlétiques de notre équipe et souhaite passer un step de ce côté-là. L’intérêt de Danois aussi, c’est que si on le paye 12 millions d’euros et qu’à 21 ans, il joue la Ligue des Champions, il peut devenir international français A même si c’est trop tôt pour le dire… » a analysé le spécialiste de l’Olympique Lyonnais sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.

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« S’intéresser à ce joueur, ça décrit une volonté de l’OL selon moi de continuer à rajeunir l’effectif et de continuer à augmenter la densité athlétique. Il y a un énorme potentiel de plus-value. Lyon a un énorme besoin de générer des revenus. Des plus-values avec des jeunes joueurs est une manière très efficace de se remplumer » estime-t-il. La question est maintenant de savoir si l’Olympique Lyonnais parviendra à prendre le meilleur sur Lille ou encore le Stade Rennais dans ce dossier qui s’annonce d’ores et déjà très concurrentiel. Ce qui pourrait faire grimper les enchères pour le plus grand plaisir de l’AJ Auxerre. Le club bourguignon n’exclut pas d’ailleurs de conserver son grand espoir de 21 ans en cas de maintien en Ligue 1.
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Ha quel méga seum merci continues ça fait trop plaisir 😂👍

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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