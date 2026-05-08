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Kevin Danois, le gros pari de l’OL en 2026

OL08 mai , 8:20
parGuillaume Conte
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Kevin Danois sera un joueur à suivre cet été au mercato. Son avenir dépendra du maintien de l'AJ Auxerre, mais aussi de l'intérêt des clubs qui le suivent, comme l'OL en premier lieu.
Métronome de l’AJ Auxerre, et véritable milieu box to box, Kevin Danois n’a que 21 ans mais il vient d’accomplir une saison de Ligue 1 de premier choix. Devenu international français, le Guadeloupéen risque d’être très sollicité cet été sur le marché des transferts. Cela avait déjà été le cas, mais Auxerre avait su repousser les assauts de Bournemouth, qui avait mis 11 millions d’euros sur le bureau du club bourguignon en 2025.

L'avenir de l'AJA sera déterminant

Difficile de dire si l’AJA tiendra le même discours en cas de proposition plus élevée, mais Kevin Danois attire les regards, et il ne serait pas étonnant que l’un de ses nombreux candidats passe à l’action dans les prochaines semaines. Le milieu de terrain possède désormais une valeur proche de 15 millions d’euros, et son potentiel est encore énorme tant il peut parfois manquer d’expérience sur certaines phases de jeu défensives.
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Néanmoins, son talent est indéniable et les clubs suivront forcément la suite de la saison d’Auxerre, qui a de grandes chances de disputer les barrages pour le maintien à la fin du mois de mai. Trois clubs français sont sur les rangs, l’Olympique Lyonnais bien sûr, qui flaire le bon coup dans le coeur du jeu avec sa capacité à faire progresser les jeunes joueurs, mais aussi le Stade Rennais et Lille, deux autres clubs qui devraient être européens la saison prochaine.
Des formations anglaises (Newcastle) ou de Bundesliga le surveillent selon les informations de Foot Mercato, pour qui un départ sera obligatoire en cas de relégation de l’AJA. Si le club de l’Yonne venait à sauver sa place dans l’élite, il resterait encore un petit espoir de le voir résister à la tentation de l’envol, mais un club comme l’OL doit certainement se dire qu’il est l’heure d’agir cet été, ou bien il risque d’être trop tard à l’avenir.
K. Danois

K. Danois

FranceFrance Âge 21 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs31
Buts3
Passes décisives1
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
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Si tu annonces qu il y a déjà eu du penalty sifflé sur une main après le dégagement d un joueur de son équipe sur un de ses coéquipiers, je suis prêt à le regarder, dis moi. Et quand bien même l’arbitrage aurait été mauvais, le Bayern a tout de même eu 180mn pour soi-disant écraser Paris à l aller puis au retour chez eux, y a juste rien eu, Paris a mérité de passer loyalement, faut arreter ton complotisme, on a compris que tu détestais le PSG, dis juste ça, t as le droit mais viens pas parler de trucage, les mauvais arbitrages, c est arrivé plein de fois en défaveur de Paris comme contre MU, le Real ou le barca.

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J'étais contre au début mais à force je pense qu'il nous faut voir pour prendre un mec qui fera la même chose à droite que ce que fait Kvara à gauche. Là tout les ailiers sont en vrai des joueurs de couloir gauche qui préfère repiquer pour frapper pied droit comme Kvara, Doué et BB. Il nous faut un spécialiste à droite.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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