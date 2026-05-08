Kevin Danois, le gros pari de l’OL en 2026

Kevin Danois sera un joueur à suivre cet été au mercato. Son avenir dépendra du maintien de l'AJ Auxerre, mais aussi de l'intérêt des clubs qui le suivent, comme l'OL en premier lieu.

Métronome de l’AJ Auxerre, et véritable milieu box to box, Kevin Danois n’a que 21 ans mais il vient d’accomplir une saison de Ligue 1 de premier choix. Devenu international français, le Guadeloupéen risque d’être très sollicité cet été sur le marché des transferts . Cela avait déjà été le cas, mais Auxerre avait su repousser les assauts de Bournemouth, qui avait mis 11 millions d’euros sur le bureau du club bourguignon en 2025.

L'avenir de l'AJA sera déterminant

Difficile de dire si l’AJA tiendra le même discours en cas de proposition plus élevée, mais Kevin Danois attire les regards, et il ne serait pas étonnant que l’un de ses nombreux candidats passe à l’action dans les prochaines semaines. Le milieu de terrain possède désormais une valeur proche de 15 millions d’euros, et son potentiel est encore énorme tant il peut parfois manquer d’expérience sur certaines phases de jeu défensives.

Néanmoins, son talent est indéniable et les clubs suivront forcément la suite de la saison d’Auxerre, qui a de grandes chances de disputer les barrages pour le maintien à la fin du mois de mai. Trois clubs français sont sur les rangs, l’Olympique Lyonnais bien sûr, qui flaire le bon coup dans le coeur du jeu avec sa capacité à faire progresser les jeunes joueurs, mais aussi le Stade Rennais et Lille, deux autres clubs qui devraient être européens la saison prochaine.

Des formations anglaises (Newcastle) ou de Bundesliga le surveillent selon les informations de Foot Mercato, pour qui un départ sera obligatoire en cas de relégation de l’AJA. Si le club de l’Yonne venait à sauver sa place dans l’élite, il resterait encore un petit espoir de le voir résister à la tentation de l’envol, mais un club comme l’OL doit certainement se dire qu’il est l’heure d’agir cet été, ou bien il risque d’être trop tard à l’avenir.