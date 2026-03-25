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OL : Un consultant lyonnais défonce Paulo Fonseca

OL25 mars , 19:00
parCorentin Facy
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Malgré la belle saison de l’OL, l’entraîneur Paulo Fonseca n’a pas que des admirateurs dans la capitale des Gaules. Certains ne sont pas convaincus par la gestion de l’ex-coach de Lille et de l’AC Milan.
L’Olympique Lyonnais est quatrième de Ligue 1 à l’aube du sprint final, et tous les supporters du club rhodanien auraient signé pour une telle place il y a encore huit mois. A l’époque, l’OL était menacé de relégation en Ligue 2, voire même de disparition après le premier passage catastrophique de John Textor devant la DNCG. Depuis, les choses sont rentrées dans l’ordre et Lyon a atteint les quarts de finale de la Coupe de France ainsi que les huitièmes de finale de l’Europa League, avant d’être éliminé des deux compétitions.
Il reste néanmoins le championnat à jouer avec une vraie possibilité de terminer dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Malgré la quatrième place actuelle, Nicolas Puydebois n’est pas totalement convaincu par Paulo Fonseca. Le consultant du site Olympique et Lyonnais estime que la série de 13 victoires consécutives a notamment été trompeuse au vu des prestations très décevantes souvent affichées par l’équipe, malgré les victoires.
« Le championnat aujourd’hui, c’est notre force pour pouvoir aller en Ligue des Champions. Il faut qu’on le joue à fond. On s’est donné la possibilité de le faire même si on a pas l’effectif pour au départ. Il faut jeter les dernières forces dans la bataille pour faire de cette année qui devait être une année de transition une année exceptionnelle en se qualifiant directement pour la Ligue des Champions. L’espoir suscitée par les 13 victoires ? Il fallait regarder le contenu des matchs… Il fallait voir ce qui était proposé… Oui on a gagné 13 matchs d’affilé, super, tu as vu comment on les as gagnés ? » s'est interrogé le consultant avant de poursuivre.

Paulo Fonseca ne fait pas l'unanimité

« Cette bonne série allait forcément avoir une fin quand tu proposes ce que tu proposes, quand tu fais les choix de Paulo Fonseca, quand tu es défensif plutôt qu’offensif, quand tu cours après le ballon plutôt que d’avoir le monopole… L’année est belle, on prend du plaisir, ça me fait plaisir de les voir quatrièmes. Mais soyons raisonnables, on a un beau sprint final à jouer. On pourrait être bien plus loins, on pourrait être en Ligue 2 et ne plus exister ! » a analysé Nicolas Puydebois, pas pleinement convaincu par le jeu proposé par Paulo Fonseca ainsi que par la gestion de l’entraîneur portugais durant les matchs. Des critiques auxquelles le coach de l’OL devra répondre, si possible avec des victoires et cela dès le 5 avril prochain avec un déplacement sur la pelouse du SCO Angers.

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Derniers commentaires

CAN 2025 : Le Sénégal conteste officiellement le titre du Maroc

Dans ce cas je sollicite le TAS pour les évènement suivants concernant la saison de l'Olympique Lyonnais 2025/2026 : Rennes -3pts car faute sur Merah ca reste pas ca glisse pas de rouge, Morton expulsé injustement et 2 des 3 buts de Rennes sont litigieux HJ Jacquet, tirage de maillot de l'attaquant qui met le but au 1er poteau. PSG -3 pts : Faute sur tessman (litigieux), 2 peno oublié sur la main de Zabarnyi et la faute de Kang In lee sur Tagliafico PFC -2 : 3 rouges oubliés pour le PFC(Chergui, de Smet et un autre joueur) et rouge scandaleux pour abner Strasbourg -1 ; arbitrage partial envers Strasbourg beaucoup de contacts méritait des jaunes, Enciso touche le ballon de la main au début de l'action du 1er but. Enciso qui aurait du etre expulsé pour sa charge non maitrisé sur Sulc. J'estime que l'OL pouvais arracher un nul avec un arbitrage plus juste bien que Strasbourg a bouffer l'OL dans l'impact physique OM-3 : une quinzaine d'action mal arbitré en défaveur de l'OL, Tolisso n'est pas HJ, le but d'Aubameyang il y a deux fautes avant sur Morton et Endrick. L'OM doit finir à 8 (Aguerd, Emerson, Abdelli). PFC -2 : Aux alentours de la 80e il y a une main flagrante d'un def du PFC qui aurait du aboutir sur un penalty acccordé a Lyon. AS Monaco -3: enorme faute de Faes sur Sulc en 1e MT qui peut valoiir rouge entrée de surface, tirage de maillot sur Endrick+ simulation d'Akliouche qui tape dans le mollet de Tolisso avant de lui meme se taper le pied dans son talon Au nom de l'équité sportive je demande une réattribution des 17 points perdue par l'incompétence des acteurs arbitraux responsable du préjudice et lance une poursuite a l'encontre de la FFF, la LFP et la DTA au nom de leur incapacité a assurer une gestion arbitrale des rencontres impartiales du championnat de France de Ligue 1.

Le PSG a peur de Lens, ce Lyonnais met le feu

Ah ah dans ce cas j'en serait très content

Le PSG a peur de Lens, ce Lyonnais met le feu

Nul doutes que la LPF fera le bon choix pour le PSG ;). RIRES

Le PSG a peur de Lens, ce Lyonnais met le feu

bah non. ces journées là, toutes les equipes jouent en meme temps. ( pour ne pas fausser l championnat)

Le PSG a peur de Lens, ce Lyonnais met le feu

bien sur. montrez vos 800M d ecart. c est vous les plus forts! on doit prier ou cramer un sierge ou vous pouvez le faire? Sinon si Lens veut un report, pas sur que les autres clubs refusent.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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