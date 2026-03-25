OL : Un consultant lyonnais défonce Paulo Fonseca

Malgré la belle saison de l’OL, l’entraîneur Paulo Fonseca n’a pas que des admirateurs dans la capitale des Gaules. Certains ne sont pas convaincus par la gestion de l’ex-coach de Lille et de l’AC Milan.

L’Olympique Lyonnais est quatrième de Ligue 1 à l’aube du sprint final, et tous les supporters du club rhodanien auraient signé pour une telle place il y a encore huit mois. A l’époque, l’OL était menacé de relégation en Ligue 2, voire même de disparition après le premier passage catastrophique de John Textor devant la DNCG. Depuis, les choses sont rentrées dans l’ordre et Lyon a atteint les quarts de finale de la Coupe de France ainsi que les huitièmes de finale de l’Europa League, avant d’être éliminé des deux compétitions.

Il reste néanmoins le championnat à jouer avec une vraie possibilité de terminer dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Malgré la quatrième place actuelle, Nicolas Puydebois n’est pas totalement convaincu par Paulo Fonseca. Le consultant du site Olympique et Lyonnais estime que la série de 13 victoires consécutives a notamment été trompeuse au vu des prestations très décevantes souvent affichées par l’équipe, malgré les victoires.

« Le championnat aujourd’hui, c’est notre force pour pouvoir aller en Ligue des Champions. Il faut qu’on le joue à fond. On s’est donné la possibilité de le faire même si on a pas l’effectif pour au départ. Il faut jeter les dernières forces dans la bataille pour faire de cette année qui devait être une année de transition une année exceptionnelle en se qualifiant directement pour la Ligue des Champions. L’espoir suscitée par les 13 victoires ? Il fallait regarder le contenu des matchs… Il fallait voir ce qui était proposé… Oui on a gagné 13 matchs d’affilé, super, tu as vu comment on les as gagnés ? » s'est interrogé le consultant avant de poursuivre.

Paulo Fonseca ne fait pas l'unanimité

« Cette bonne série allait forcément avoir une fin quand tu proposes ce que tu proposes, quand tu fais les choix de Paulo Fonseca, quand tu es défensif plutôt qu’offensif, quand tu cours après le ballon plutôt que d’avoir le monopole… L’année est belle, on prend du plaisir, ça me fait plaisir de les voir quatrièmes. Mais soyons raisonnables, on a un beau sprint final à jouer. On pourrait être bien plus loins, on pourrait être en Ligue 2 et ne plus exister ! » a analysé Nicolas Puydebois, pas pleinement convaincu par le jeu proposé par Paulo Fonseca ainsi que par la gestion de l’entraîneur portugais durant les matchs. Des critiques auxquelles le coach de l’OL devra répondre, si possible avec des victoires et cela dès le 5 avril prochain avec un déplacement sur la pelouse du SCO Angers.