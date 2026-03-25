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Lens-PSG reporté, il enterre les espoirs lensois

Ligue 125 mars , 18:00
parCorentin Facy
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Le conseil d’administration de la LFP tranchera jeudi soir le cas du match Lens-PSG, que Paris souhaite reporter à une date ultérieure tandis que les Sang et Or y sont défavorables. Mais il y a fort à parier que ce match ne se disputera pas le 11 avril, comme cela est initialement prévu.
A quel date se disputera le probable « match du titre » en Ligue 1 entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain ? Initialement prévu le 11 avril prochain, la rencontre pourrait être déplacée à la demande du club de la capitale, qui ne souhaite pas jouer entre son quart de finale aller et son quart de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool. Dans un communiqué officiel publié lundi, le Racing Club de Lens s’est dit opposé au report de la rencontre.
Mais dans ce type de situation, le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel n’a pas besoin de l’accord des deux clubs pour décider de déplacer un match. La LFP tranchera ce dossier épineux jeudi soir. Mais le suspense n’est pas vraiment de mise selon Romain Beddouk, quasiment persuadé que la Ligue accèdera à la requête du Paris Saint-Germain, comme cela a été fait pour de nombreux clubs français dans un passé récent afin de privilégier la coupe d’Europe.
« C’est ultra-fréquent que les matchs de Ligue 1 soient déplacés pour privilégier les clubs français en coupe d’Europe. C’est pour ça que, même si je comprends les requêtes des Lensois et je peux même être en accord avec le fait de vouloir garder ce match à la date initiale, je ne comprends pas qu’on en fasse tout ce tintouin depuis 2 semaines. Depuis 2003 la LFP aménage quasi-systématiquement les calendriers des clubs engagés en Coupe d’Europe pour favoriser leur chance de qualification. D’ailleurs c’est pas la seule à le faire, la Ligue Portugaise a repoussé il y a 15 jours les matches du Sporting et de Braga entre leurs 8e de finale. En France c’était le cas pour le PSG l’an dernier, pareil pour Marseille Monaco et Lille en 2024, Rennes en 2019, Lyon et Bordeaux en 2010 » a d’abord lancé le journaliste sur Ici Paris Île-de-France avant de poursuivre.

Lens-PSG reporté, c'est comme si c'était fait ?

« Des exemples comme ceux là y’en a la pelle, et certainement pas que pour le PSG. C’est dommage de faire passer cette volonté commune de la LFP pour un caprice du Paris Saint-Germain. Ce qui est marrant c’est que je me rappelle des débats l’année dernière, quand le match face à Strasbourg entre les 2 demi-finales n’avait pas pu être reporté, et que ça n’allait pas non plus parce que le PSG « faussait » la course à la Ligue des champions en n’envoyant qu’un seul titulaire (Joao Neves) à Strasbourg » analyse le journaliste, convaincu que le Paris Saint-Germain obtiendra gain de cause. Ce qui ne manquera pas de faire énormément réagir alors que l’opinion publique est clairement dans le camp du RC Lens, à sa grande majorité en tout cas, dans ce dossier.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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