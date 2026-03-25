Luis Enrique, la clause qui menace le PSG

L'un des plus gros dossiers de la direction parisienne est en passe d'être bouclé avec la prolongation à venir de Luis Enrique. L'Asturien devrait prochainement signer un bail courant jusqu'en juin 2030, mais avec une clause bien particulière qui lui permettra de quitter le PSG à son bon vouloir.

Arrivé à l'été 2023 pour tenter de ramener le calme au Paris Saint-Germain après plusieurs années mouvementées, Luis Enrique n'a pas mis bien longtemps à se mettre tout un club dans la poche. Les joueurs ont très rapidement écouté ses consignes, lesquelles avaient pour objectif de faire du collectif la seule véritable star au club. Résultat, l'année 2025 a été historique pour des Parisiens qui ont remporté six trophées, dont la Ligue des champions.

Forcément, la direction parisienne est tombée raide dingue de son entraineur et voit en lui l'homme providentiel qui a su faire du PSG une équipe redoutable sur la scène européenne, et surtout respectée par les autres mastodontes. Après plusieurs mois de spéculations autour de son futur contrat, le dénouement est enfin arrivé puisque Luis Enrique devrait signer un contrat jusqu'en juin 2030. Un contrat dans lequel se trouve une clause très spéciale.

Luis Enrique sécurise sa liberté

En effet, Sport a fait comme tout le monde ce matin en révélant que Luis Enrique allait prochainement signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Normalement lié jusqu'en juin 2027, l'Asturien va prolonger de trois ans supplémentaires. Une aubaine pour les dirigeants parisiens, qui ont de quoi, malgré tout, rester inquiets. En effet, le quotidien sportif catalan précise que son nouveau contrat sera assorti d'une clause de résiliation unilatérale. En d'autres termes, Luis Enrique sera libre de quitter la capitale parisienne quand il le voudra.

Cette contrepartie permet donc deux choses : au PSG de se rassurer en gardant la main sur son entraineur trois ans de plus que prévu, et à Luis Enrique de travailler l'esprit tranquille en sachant que si le vent tourne, ou qu'une opportunité intéressante lui parvient, il pourra partir sans rentrer en conflit avec sa direction. Un contrat basé sur le respect entre chacun, donc.