CAN 2025 : Le Sénégal conteste officiellement le titre du Maroc

Dans ce cas je sollicite le TAS pour les évènement suivants concernant la saison de l'Olympique Lyonnais 2025/2026 : Rennes -3pts car faute sur Merah ca reste pas ca glisse pas de rouge, Morton expulsé injustement et 2 des 3 buts de Rennes sont litigieux HJ Jacquet, tirage de maillot de l'attaquant qui met le but au 1er poteau. PSG -3 pts : Faute sur tessman (litigieux), 2 peno oublié sur la main de Zabarnyi et la faute de Kang In lee sur Tagliafico PFC -2 : 3 rouges oubliés pour le PFC(Chergui, de Smet et un autre joueur) et rouge scandaleux pour abner Strasbourg -1 ; arbitrage partial envers Strasbourg beaucoup de contacts méritait des jaunes, Enciso touche le ballon de la main au début de l'action du 1er but. Enciso qui aurait du etre expulsé pour sa charge non maitrisé sur Sulc. J'estime que l'OL pouvais arracher un nul avec un arbitrage plus juste bien que Strasbourg a bouffer l'OL dans l'impact physique OM-3 : une quinzaine d'action mal arbitré en défaveur de l'OL, Tolisso n'est pas HJ, le but d'Aubameyang il y a deux fautes avant sur Morton et Endrick. L'OM doit finir à 8 (Aguerd, Emerson, Abdelli). PFC -2 : Aux alentours de la 80e il y a une main flagrante d'un def du PFC qui aurait du aboutir sur un penalty acccordé a Lyon. AS Monaco -3: enorme faute de Faes sur Sulc en 1e MT qui peut valoiir rouge entrée de surface, tirage de maillot sur Endrick+ simulation d'Akliouche qui tape dans le mollet de Tolisso avant de lui meme se taper le pied dans son talon Au nom de l'équité sportive je demande une réattribution des 17 points perdue par l'incompétence des acteurs arbitraux responsable du préjudice et lance une poursuite a l'encontre de la FFF, la LFP et la DTA au nom de leur incapacité a assurer une gestion arbitrale des rencontres impartiales du championnat de France de Ligue 1.