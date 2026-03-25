3 millions par an, c'est presque signé pour Désiré Doué

Sans équipementier jusqu’à présent, Désiré Doué devrait signer un joli contrat avec Nike dans les prochaines semaines.

Meilleur joueur de la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan en mai dernier, Désiré Doué devrait bientôt corriger une anomalie. Actuellement sans contrat d’équipementier, l’ancien prodige du Stade Rennais est en négociations avancées avec Nike, qui équipe par ailleurs le PSG et l’équipe de France. Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC, un accord est proche d’être trouvé entre la marque à la virgule et Désiré Doué.

« Desiré Doué et Nike se rapprochent d’un accord mais rien n’est signé pour le moment. Si l’opération va au bout Désiré Doué va toucher plus de 3 millions d’euros annuel. Nike veut en faire l’un des visages de la marque » a publié le spécialiste du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France pour la radio. Si Nike peut donc se réjouir de récupérer prochainement Désiré Doué dans son écurie, la marque à la virgule doit être vigilante à ne pas perdre Kylian Mbappé. Car les négociations entre les deux parties pour une prolongation peinent à aboutir à un accord, toujours selon le journaliste de la radio.

Nike galère pour prolonger Mbappé

« Négociations toujours en cours entre Nike et Kylian Mbappé. D’après un proche du dossier, aujourd’hui il y a un « écart énorme » entre les prétentions du champion du monde et la proposition de Nike. Comme expliqué, plusieurs marques, dont Under Armour souhaitent collaborer avec Kylian Mbappé en fin de contrat cet été avec Nike » détaille Fabrice Hawkins. La marque qui équipe l’équipe de France va donc devoir redoubler d’efforts pour conserver Kylian Mbappé dans ses rangs, pour qui les négociations sont vraisemblablement plus délicates que celles, quasiment bouclées, avec Désiré Doué. Notons que du côté du Parisien, on confirme la signature imminente du contrat entre Doué et Nike, mais on évoque un montant inférieur à celui avancé par RMC.