Brésil : Neymar appelé, Marquinhos met la pression

Le Brésil fait face à l’équipe de France ce jeudi soir pour un match amical dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur Carlo Ancelotti s’est passé de Neymar pour cette trêve internationale. Cependant, certains anciens coéquipiers du Brésilien croient toujours que le joueur de Santos peut retrouver la sélection.

Ce jeudi 26 mars, la France affronte le Brésil dans le cadre d’un match amical en préparation de la Coupe du monde 2026. Préparation grandeur nature pour les Bleus qui joueront ce match à Boston. Face à la bande de Didier Deschamps , le Brésil arrive avec ses doutes. La Seleçao doit se rassurer avant le début du mondial. Sous la houlette de Carlo Ancelotti, le quintuple champion du monde doit se reconstituer un secteur offensif. Dans ce cadre, le pays du ballon rond espère un retour au premier plan de Neymar. Non appelé en sélection depuis octobre 2023, le joueur de Santos devra encore patienter avant de revêtir le maillot jaune.

Marquinhos croit en Neymar

En conférence de presse, le sélectionneur Carlo Ancelotti a expliqué son choix de laisser de côté l’ancien barcelonais. « C’est une évaluation physique, pas technique. Neymar se débrouille très bien avec le ballon. Il doit s’améliorer physiquement. Car aux yeux du staff et des miens, il ne joue pas à 100 % de ses capacités, » justifie-t-il. Par la suite, le capitaine de la sélection, Marquinhos a été interrogé sur le sujet.

Pour le défenseur du Paris Saint-Germain, aucun doute, Neymar sera présent au mondial 2026 avec la Seleçao. « Je pense sincèrement que ça va le faire. Il a vraiment envie de revenir en forme. Et nous aussi, en tant que coéquipiers, Brésiliens et supporters, nous voulons qu’il participe à cette Coupe du monde, » explique le capitaine de la sélection. Neymar devra enchaîner les minutes avec son club de Santos d'ici au mois de mai et l’annonce de la liste pour la Coupe du monde 2026.