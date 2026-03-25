Un transfert à 30 ME va énerver l’OM

Au moment d’éjecter Ismaël Koné de manière définitive, l’Olympique de Marseille pensait conclure une belle affaire l’été dernier. L’avis du club phocéen va néanmoins changer puisque Sassuolo s’apprête à réaliser une grosse plus-value sur la vente du milieu canadien.

Lorsque l’on évoque le passage d’Ismaël Koné à l’Olympique de Marseille , on se souvient davantage du coup de gueule de Roberto De Zerbi que de ses performances. Le milieu recruté pour 12,5 millions d’euros à l’été 2024 n’est jamais parvenu à s’imposer sous les ordres de l’Italien. L’ancien entraîneur marseillais l’avait même sèchement recadré pendant une séance d’entraînement, une séquence qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux.

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Le club phocéen avait donc prêté son flop au Stade Rennais quelques mois après son arrivée. Puis l’international canadien a été expédié à Sassuolo via un prêt payant (2,5 M€) avec obligation d’achat (13 M€). L’Olympique de Marseille pensait conclure une belle affaire avec l’opportunité de récupérer sa mise. Mais les dirigeants marseillais risquent de déchanter dans les mois à venir. Car cette saison, Ismaël Koné a subitement retrouvé son meilleur niveau en Italie. Le milieu de Sassuolo impressionne, à tel point que plusieurs écuries transalpines, et non des moindres, envoient des scouts pour observer ses matchs.

La presse locale cite effectivement la Juventus Turin, Naples, l’Inter Milan et maintenant le Milan AC parmi ses admirateurs. De quoi envisager une belle ente pour les Neroverdi qui n’auront pas les moyens de refuser une proposition intéressante. D’après Tuttomercatoweb, Sassuolo pourrait accepter un montant compris entre 25 et 30 millions d’euros pour son milieu de 23 ans, et dont le contrat expire en 2030. L’actuel 10e de Serie A, qui n’a pas attendu son maintien pour lever l’option d’achat en février dernier, a donc l’opportunité de récolter le double de la somme investie. L’Olympique de Marseille va s’en mordre les doigts.