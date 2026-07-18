Kanté après Morton, l’OL rêve d’une pépite de Premier League

Kanté après Morton, l’OL rêve d’une pépite de Premier League

OL18 juil. , 12:40
parGuillaume Conte
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L'OL a une nouvelle idée inspirante pour renforcer son milieu de terrain avec un joueur prometteur de West Ham.
Le mercato 2025 de l’Olympique Lyonnais restera peut-être dans l’histoire comme le plus malin jamais réalisé par le club rhodanien. Les recruteurs ont réussi à trouver plusieurs perles rares pour des montants assez faibles, permettant non seulement de vivre une bonne saison sur le plan sportif, mais aussi de réaliser de futures très belles plus-values sur le marché des transferts.
L’idée est de refaire des coups similaires en 2026, en ne laissant passer aucune bonne pioche possible. L’OL recherche un avant-centre actuellement, mais en cas de bonne opportunité à prix réduit, Matthieu Louis-Jean n’hésitera pas à ajouter un nouveau joueur à l’effectif de Paulo Fonseca. Voilà pourquoi l’OL s’intéresse à Mohamadou Kanté. Décrit en Angleterre comme un nouveau Patrick Vieira, le costaud milieu de terrain défensif est arrivé il y a un an en provenance du Paris FC, où il avait disputé quelques matchs de Ligue 2 alors qu’il avait tout juste 18 ans.
En Premier League, le natif de Paris a foulé les terrains à 11 reprises, avec à chaque fois des apparitions en fin de rencontre, pour un total de 66 minutes disputées. Mais c’est bien évidement son potentiel, à désormais 20 ans, qui fait saliver l’OL, mais aussi l’AS Monaco et l’OM.
The Athletic confirme cet intérêt qui ne date pas d’hier, mais souligne que l’idée de West Ham est de conserver le joueur pour l’utiliser un peu plus en Championship cette saison, après la relégation. Sous contrat jusqu’en 2031, le Français formé à Aubervilliers a de quoi voir venir et il va certainement être tenté de rester à Londres, où il a du temps de jeu dans les premiers matchs de préparation. L’OL compte en tout cas bien tenter sa chance, notamment en cas de départs des milieux indésirables que sont Tanner Tessmann et Orel Mangala.
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