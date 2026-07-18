L’OL lâche Tagliafico, c’est confirmé

Courtisé par deux clubs européens, Nicolas Tagliafico, tout finaliste de la Coupe du monde qu'il est, se retrouve vivement incité à quitter l'OL.

Parfois très juste la saison dernière sur le plan offensif et défensif, l’Olympique Lyonnais dispose de trois arrières gauches. C’est au moins un de trop et depuis quelques heures, il ne fait plus grand mystère de savoir qui sera le joueur poussé vers la sortie. Courtisé par l’Olympiakos et désormais le Deportivo La Corogne, Nicolas Tagliafico a beau être à 24 heures de devenir double champion du monde, il ne convainc plus à l’OL.

Selon les informations de Ouest-France, ces intérêts espagnols et grecs sont vus d’un bon oeil à Lyon, où on ne souhaite pas le conserver. Les offres ne devrait pas monter très haut pour un joueur sous contrat jusqu’en 2027 et âgé de 33 ans. Mais Matthieu Louis-Jean aimerait le voir trouver une porte de sortie pendant l’été, histoire d’économiser sur un copieux salaire et de provoquer une petite rentrée d’argent de quelques millions d’euros.

L’été dernier, l’Argentin avait surpris en prolongeant de deux ans à Lyon alors qu’il était en fin de contrat, estimant que c’était pour lui le meilleur choix. Si niveau salarial, il pourrait trouver son bonheur en Grèce, il n’est donc pas certain que l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam soit partant pour un transfert.

Mais à Lyon, si Paulo Fonseca l’apprécie, personne n’oublie sa deuxième partie de saison, où ses cartons rouges successifs avaient plombé le club, notamment en Coupe d’Europe contre le Celta Vigo. Une raison supplémentaire pour le mettre dehors et laisser la relève, représentée par Mohamed Ouédraogo, prendre le pouvoir de manière définitive.