OL : Ugarte en prêt, Lyon tente le gros coup

A l’instar de l’OM, l’OL a été récemment été cité comme l’un des prétendants à la signature de Manuel Ugarte cet hiver. Lyon est bien intéressé par le milieu défensif de Manchester United selon la presse turque.

L’Olympique Lyonnais a lancé son mercato hivernal de forte belle manière avec la signature d’Endrick , prêté sans option d’achat par le Real Madrid. Un renfort de poids pour Paulo Fonseca, en difficulté au poste de numéro neuf depuis le départ de Georges Mikautadze à Villarreal en fin de mercato l’été dernier. Ce renfort ne sera pas le seul du mois de janvier pour l’OL, qui espère maintenant faire signer un défenseur central et un milieu de terrain.

Ces derniers jours, le club rhodanien a été cité, à l’instar de l’OM, parmi les courtisans de Manuel Ugarte, en difficulté à Manchester United depuis le début de la saison. La rumeur se propage et selon la presse turque, qui ne cite pas Marseille cette fois, l’intérêt de Lyon en revanche est bien réel. Le média Fotomac va plus loin en affirmant que Manchester United pourrait ouvrir la porte à un prêt de l’international uruguayen avec une option d’achat estimée à 25 millions d’euros.

Galatasaray et Naples seraient enclins à l’idée de soumettre une offre de ce type et il s’agit maintenant de voir s’il en sera de même pour l’Olympique Lyonnais. Sur le plan financier, une telle opération semble hors de portée des Gones. Mais le directeur sportif Matthieu Louis-Jean a réussi à surprendre tout le monde une première fois avec le prêt d’Endrick, qui ne coûtera (que) 1 million d’euros à l’OL de janvier à fin mai.

L’OL arrivera-t-il à réaliser un deuxième exploit similaire, cette fois avec un joueur du calibre de Manuel Ugarte, qui perçoit de très gros émoluments en ayant côtoyé ces dernières années des clubs du calibre du PSG et de Manchester United ? L’actuel 5e de Ligue 1 est en tout cas, avec Galatasaray et Naples, l’un des trois clubs les plus chauds sur le joueur de 24 ans actuellement. Du côté des supporters rhodaniens, on verrait sans doute une telle signature d’un bon oeil alors que parallèlement, Tyler Morton et Tanner Tessmann sont régulièrement cités comme des candidats à un départ en cas de bonne offre, que ce soit dès cet hiver ou plus probablement l’été prochain.